В резиденцию Макрона приходили с обысками 23.05.2026, 2:57

Фото: Getty Images

Следователи смогли попасть в помещение только со второй попытки.

В Елисейском дворце провели обыски из-за дела о финансовых махинациях при организации государственных захоронений выдающихся деятелей в Пантеоне.

Об этом сообщает BFMTV.

Судебное расследование открыли еще в октябре 2025 года. Следствие проверяет возможные факты коррупции, фаворитизма, незаконного получения выгоды и злоупотребления влиянием.

В частности, правоохранители выясняют условия, при которых Центр национальных памятников (CMN) присуждал госконтракты на организацию торжественных церемоний.

В поле зрения оказалась компания Shortcut Events, которая сотрудничала с государственными структурами в течение 22 лет. По данным СМИ, проведение каждой такой церемонии стоило бюджету около 2 миллионов евро.

Следователи смогли попасть в резиденцию французского президента Эммануэля Макрона только со второй попытки после длительных «институциональных переговоров» между прокуратурой и Елисейским дворцом.

Во время первой попытки обыска 14 апреля администрация Макрона отказала правоохранителям в доступе. Тогда чиновники сослались на статью 67 Конституции Франции, которая гарантирует неприкосновенность резиденции главы государства и освобождает президента от уголовной ответственности и обязанности свидетельствовать во время каденции.

Стоит отметить, что это первый обыск в резиденции французского президента за последние восемь лет. Предыдущий подобный инцидент произошел в 2018 году в рамках «дела Беналла», которое было связано с избиением демонстранта бывшим советником Макрона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com