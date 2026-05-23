Премьер-министром Словении стал сторонник Украины и союзник Трампа 23.05.2026, 1:19

Янез Янша

Янез Янша назвал главные направления своего премьерства.

Премьер-министром Словении стал председатель партии SDS Янез Янша — он избран на заседании Государственной ассамблеи Словении значительным большинством голосов, что позволит ему формировать правительство по своим приоритетам, сообщает 22 мая «Интерфакс-Украина».

Во время тайного голосования было подано 87 бюллетеней. Ни один из них не был признан недействительным. 51 депутат проголосовал «за», 36 — «против», благодаря чему председатель партии SDS Янез Янша на заседании Государственной ассамблеи стал мандатарием на формирование правительства, сообщили местные СМИ.

Поскольку голосование было тайным, результаты по фракциям неизвестны. Однако кандидатуру Янша заранее поддержали депутаты от SDS, NSi, SLS, «Фокуса» и «Демократов», которые в четверг также заключили коалиционное соглашение, а также депутаты от партии «Правда», которая, впрочем, не войдет в состав правительства.

Главными направлениями своего премьерства Янша называет экономическое развитие, борьбу с коррупцией, децентрализацию и дебюрократизацию. В своем выступлении перед депутатами он выразил поддержку членству Словении в Европейском Союзе и НАТО, но также позволил себе несколько евроскептических замечаний.

В то же время он высказался за военно-сильную Европу, которая должна «демонстрировать реальную силу и применять ее в случае угроз». Расширение ЕС также является стратегической целью. «Если пространство мира не расширяется, расширяется кто-то другой. Не существует вакуума», — отметил консервативный политик, который во время своего последнего срока на посту премьер-министра проявил себя как решительный сторонник Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com