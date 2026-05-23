В Беларуси с 2020 года по политическим мотивам репрессировано более полумиллиона человек
- 23.05.2026, 0:51
Масштаб репрессий режима Лукашенко шокирует.
В Беларуси с 2020 года по политическим мотивам репрессировано полмиллиона человек. Об этом говорится в докладе объединения бывших силовиков BELPOL.
В докладе отмечается, что с мая 2020 года по март 2026 года минимум 9594 белоруса столкнулись с политически мотивированным уголовным преследованием. На конец марта 2026 года в тюрьмах оставались 911 политзаключенных.
Но список реально репрессированных белорусов, отмечает BELPOL, гораздо шире. Он включает и тех, кто вынужденно покинул страну, кто не был задержан, но физически и психически пострадал в ходе разгона мирных протестов, а также из-за задержания друзей, родственников и т. д.
«Общее количество незаконно репрессированных (и репрессируемых в настоящее время) по политическим мотивам граждан Беларуси составляет не менее 500 тысяч человек, а с учетом их близких родственников, на которых также распространились негативные последствия, эта цифра может вырасти в разы», — говорится в докладе.
При этом бывшие силовики отмечают, что для экс-политзаключенных репрессии продолжаются и после освобождения: через надзор, депортации, списки «экстремистов» и «террористов», давление на родственников, проблемы с документами, работой и имуществом.