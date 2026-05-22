Вместо штурвала – джойстик Xbox: украинские пограничники показали уникальный комплекс ПВО 22.05.2026, 23:44

Видео.

Украинские пограничники используют модернизированный мобильный комплекс ПВО для уничтожения вражеских беспилотников в темное время суток. Особенностью установки является дистанционное управление с помощью обычного игрового джойстика.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ показали боевую работу мобильной огневой группы отдела пограничной службы ПВО «Оберег», входящего в состав пограничной бригады «Месть».

На вооружении группы находится мощный комплекс из мощного спаренного пулемета Browning калибра 12,7 мм и 7,62-мм ПКТ.

Благодаря современным инженерным решениям классическое оружие в кузове пикапа получило значительную модернизацию. Мобильный комплекс оборудован электронной системой наведения и тепловизионной оптикой, что позволяет эффективно обнаруживать воздушные цели ночью.

Поиск целей и управление огнем осуществляются полностью дистанционно - оператор использует обычный игровой джойстик Xbox и монитор ноутбука.

«Такой модернизированный комплекс позволяет оперативно реагировать на угрозы с неба и прицельно уничтожать вражеские ударные дроны», - отмечают в Госпогранслужбе.

Подготовка к дежурству требует максимальной слаженности расчета - быстрое развертывание установки из-под тента, зарядка лент с крупнокалиберными боеприпасами и настройки электроники. Вся подготовка и боевая работа происходят в сумерках и ночью.

Главным преимуществом обновленного комплекса является повышенная защита военных.

Дистанционное управление гарантирует максимальную безопасность для экипажа, который может вести огонь из защищенного места, не находясь непосредственно возле пулемета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com