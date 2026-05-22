Вместо штурвала – джойстик Xbox: украинские пограничники показали уникальный комплекс ПВО
- 22.05.2026, 23:44
Украинские пограничники используют модернизированный мобильный комплекс ПВО для уничтожения вражеских беспилотников в темное время суток. Особенностью установки является дистанционное управление с помощью обычного игрового джойстика.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В ГПСУ показали боевую работу мобильной огневой группы отдела пограничной службы ПВО «Оберег», входящего в состав пограничной бригады «Месть».
На вооружении группы находится мощный комплекс из мощного спаренного пулемета Browning калибра 12,7 мм и 7,62-мм ПКТ.
Благодаря современным инженерным решениям классическое оружие в кузове пикапа получило значительную модернизацию. Мобильный комплекс оборудован электронной системой наведения и тепловизионной оптикой, что позволяет эффективно обнаруживать воздушные цели ночью.
Поиск целей и управление огнем осуществляются полностью дистанционно - оператор использует обычный игровой джойстик Xbox и монитор ноутбука.
«Такой модернизированный комплекс позволяет оперативно реагировать на угрозы с неба и прицельно уничтожать вражеские ударные дроны», - отмечают в Госпогранслужбе.
Подготовка к дежурству требует максимальной слаженности расчета - быстрое развертывание установки из-под тента, зарядка лент с крупнокалиберными боеприпасами и настройки электроники. Вся подготовка и боевая работа происходят в сумерках и ночью.
Главным преимуществом обновленного комплекса является повышенная защита военных.
Дистанционное управление гарантирует максимальную безопасность для экипажа, который может вести огонь из защищенного места, не находясь непосредственно возле пулемета.