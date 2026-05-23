Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал в порту Новороссийска 8 23.05.2026, 8:34

После взрывов вспыхнули пожары.

Вечером в пятницу, 22 мая, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако уже известно о попаданиях – предварительно, поражены порт и нефтетерминал «Грушовая», вспыхнули пожары, пишет OBOZ.UA.

Соответствующими кадрами россияне делились в социальных сетях. Они также жаловались на то, что во время попыток сбития БпЛА несовершеннолетние «гоняют на скутерах и звуки ну очень похожи на дроны».

Предварительно известно, что в Новороссийске был атакован порт, там вспыхнул пожар.

Сервис NASA FIRMS также зафиксировал пожар на территории нефтяного терминала «Грушовая».

Именно его как одну из пораженных целей идентифицировали и OSINT-аналитики сообщества world.militares.

«Украинские войска атаковали нефтяной терминал «Грушовая». На фотографиях, которыми поделились жители, видно пожар на объекте. Терминал является крупнейшим нефтехранилищем на Кавказе: 44.6929982099313, 37.76897663383929», – указано в сообщении.

Фото: Worldmilitares

Поражение нефтяного терминала «Грушовая» также подтверждают в Exilenova+.

«Нефтяной терминал «Грушовая», ОАО «Черномортранснефть», входящее в состав ОАО «Транснефть». Крупнейшее нефтехранилище на Кавказе. Нефтебаза состоит из подземных и наземных резервуаров общей вместимостью около 1,2 млн тонн нефтепродуктов. Пятьдесят резервуаров ЖБР-10000 для нефти и нефтепродуктов общей вместимостью 500 000 м³ и 14 резервуаров РВСпк-50000 для нефти общей вместимостью 700 000 м³. Его основная функция в мирное время — выполнение роли коллектора для нефтяного порта Новороссийска», – добавили там.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сначала сообщил об атаке беспилотников, а позже объявил и ракетную опасность. Он также писал о перекрытии ряда дорог.

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! Движение транспорта в сторону Геленджика ПЕРЕКРЫТО от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», – отмечал Кравченко.

В РФ признали, что вследствие атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе. Тем временем OSINT-аналитик ASTRA установил, что видео последствий атаки ВСУ 22 мая на Новороссийск снято с трассы М-4 Дон, проходящей по восточной части Цемесской бухты. С высокой степенью вероятности пожар возник на ПК «Шесхарис».

Перевалочный комплекс «Шесхарис» – это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, входящий в структуру АО «Черномортранснефть» (ПАО «Транснефть"). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

ПК «Шесхарис» уже атаковали в начале марта и в начале апреля.

Также в ASTRA подтверждают, что горит и нефтяной терминал «Грушовая» в горах вблизи Новороссийска.

«Как установил OSINT-аналитик ASTRA, видео Exilenova+ с последствиями украинской атаки на Новороссийск снято с улицы Хворостянского, расстояние от точки съемки до резервуарного парка «Грушовой балки» 11-11.5 км», – отметили в издании.

Фото: Exilenova+

Фото: Supernova+

Фото: Google Maps

