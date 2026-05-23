Хантавирус добрался до Нидерландов 2 23.05.2026, 8:25

Количество зараженных увеличилось.

Смертельно опасный хантавирус продолжает распространяться по миру после вспышки на круизном судне. Очередной случай заражения зафиксировали в Нидерландах у члена экипажа.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением на пресс-конференции в Женеве, где призвал правительства всех стран немедленно усилить мониторинг. Речь идет о пассажирах круизного лайнера MV Hondius, ведь именно это судно оказалось в эпицентре вспышки.

Руководитель организации настаивает на бдительности. Пассажиры должны «осторожно передвигаться в течение остального карантинного периода».

Количество официально подтвержденных случаев болезни возросло до 12, сообщил Гебрейесус. Последний положительный тест получил гражданин Нидерландов, который работал в составе экипажа.

Статистика заболеваемости и смертности

Вирус уже унес жизни нескольких человек, информируют в ВОЗ. Медики зафиксировали три летальных случая. Однако есть и сдержанный оптимизм: со 2 мая, когда мир узнал об угрозе, новых смертей не было.

Сейчас под наблюдением находятся более 600 контактных лиц в разных уголках мира. Кроме того, медики продолжают выявлять контакты высокого риска.

Что известно о госпитализированном в Нидерландах

Нидерландский член экипажа уже находится под опекой врачей в строгой изоляции. У пациента обнаружили конкретный штамм - вирус Анд. Это произошло во время пребывания мужчины на карантине, но сначала он находился дома. Позже его перевели в спецучреждение.

Какие шансы на масштабную эпидемию в Европе

Специалисты RIVM (Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов) пытаются успокоить общественность и утверждают, что риски для рядовых жителей считаются минимальными.

«RIVM понимает, что эта новость может вызвать вопросы или беспокойство. Однако вероятность дальнейшего распространения в Нидерландах остается очень малой», - говорится в заявлении института.

Эксперты проводят еженедельное тестирование всех эвакуированных с судна. Кроме этого, результаты еще раз проверяют в двух независимых лабораториях. Действует обязательная самоизоляция для подозрительных случаев.

