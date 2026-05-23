ЦРУ намекнуло властям Кубы на участь Мадуро 1 23.05.2026, 8:55

1,150

Фото: Central Intelligence Agency

На встречу с чиновниками Кастро взяли человека, захватившего экс-главу Венесуэлы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Гавану устроил демонстративную акцию давления на кубинское руководство. Он привел на переговоры оперативника, который принимал непосредственное участие в захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Об этом сообщает CBS News ).

Редкая встреча американской разведки с высокопоставленными чиновниками Кубы прошла на прошлой неделе. Рэтклифф появился не сам, а взял с собой одного из ключевых исполнителей миссии по захвату Николаса Мадуро. Это стало настоящим шоком для принимающей стороны, говорят источники журналистов.

По данным источников, директор ЦРУ настойчиво представил кубинцам лидера боевой группы. Рэтклифф отметил, что именно этот человек ликвидировал их людей в Венесуэле в начале этого года.

Присутствие такого офицера имело целью послать четкий месседж. Белый дом больше не собирается играть по старым правилам и будет теперь действовать жестко, говорится в материале.

Контекст захвата Мадуро

Венесуэла и Куба долгое время оставались ближайшими союзниками в регионе. Однако арест Мадуро все изменил. Январская операция США была кровавой и кубинское правительство официально признало потери.

Во время эвакуации Мадуро погибли:

32 кубинских военных;

офицеры полиции Кубы;

персонал безопасности.

Все они пытались защитить венесуэльского лидера, теперь человек, ответственный за их ликвидацию, сидел за одним столом с руководством Кубы в Гаване. В самом ЦРУ от комментариев традиционно отказались, подытоживается в репортаже.

