NAVIBAND выступит с большим концертом в Варшаве

NAVIBAND выступит с большим концертом в Варшаве1
- 23.05.2026, 8:43
Уже сегодня.
Известная белорусская группа NAVIBAND выступит с концертом в Варшаве. Выступление состоится в польской столице 23 мая в клубе PROGRESJA. Начало концерта — в 20:00.
«Почувствуйте уникальное звучание и искреннюю, невероятную атмосферу живого выступления!
NAVIBAND — это музыкальная смесь инди, электроники и аутентичных белорусских мотивов. Светлые, узнаваемые голоса и популярные мелодии переплетаются с фольклорными элементами — от эмоциональных вокальных эмбиентов до мелодичных поп-композиций.
На концертах NAVIBAND всегда царит атмосфера любви, близости и единства.
Для семей с детьми подготовлено специальное пространство — во время мероприятия будет работать детская зона, а детям до 10 лет вход свободный», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.
Билеты можно приобрести по ссылке.