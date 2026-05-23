23 мая 2026, суббота, 10:10
NAVIBAND выступит с большим концертом в Варшаве

1
  • 23.05.2026, 8:43
Уже сегодня.

Известная белорусская группа NAVIBAND выступит с концертом в Варшаве. Выступление состоится в польской столице 23 мая в клубе PROGRESJA. Начало концерта — в 20:00.

«Почувствуйте уникальное звучание и искреннюю, невероятную атмосферу живого выступления!

NAVIBAND — это музыкальная смесь инди, электроники и аутентичных белорусских мотивов. Светлые, узнаваемые голоса и популярные мелодии переплетаются с фольклорными элементами — от эмоциональных вокальных эмбиентов до мелодичных поп-композиций.

На концертах NAVIBAND всегда царит атмосфера любви, близости и единства.

Для семей с детьми подготовлено специальное пространство — во время мероприятия будет работать детская зона, а детям до 10 лет вход свободный», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

Билеты можно приобрести по ссылке.

