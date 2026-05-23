Иран требует «дань» от техногигантов США 12 23.05.2026, 8:16

Фото: ремонт подводного интернет-кабеля (Скриншот)

Тегеран может перебить интернет-кабели.

Иран планирует ввести налог на интернет-трафик для крупнейших технологических компаний мира. Тегеран хочет использовать подводные кабели в Ормузском проливе как инструмент шантажа Запада.

Об этом сообщает France 24.

Шутка о «забанить в Google» вышла на новый уровень после того, как Иран пригрозил «забанить сам Google», и других техногигантов, если они не будут платить «дань» за интернет-кабели в Ормузском проливе. Под удар кроме Google попали Meta, Microsoft и Amazon.

Иранские государственные медиа называют интернет-кабели, проложенные в глубинах Ормузского пролива, «сокровищем на дне». Тегеран теперь хочет монополизировать ремонт и обслуживание этих систем.

Выполнение работ планируют отдать исключительно иранским компаниям за плату от компаний США. Технологические гиганты будут обязаны соблюдать законы Исламской Республики.

Юридическая серая зона

Под водами пролива пролегают по меньшей мере семь кабелей. Некоторые из них еще не функционируют, а Иран утверждает, что имеет полное право на «дань», ведь в проливе якобы нет ни одного сантиметра воды, принадлежащей к открытому морю.

Профессор Кристиан Бюгер из Копенгагенского университета отмечает, что наблюдатели давно ждали провокаций в подводной сфере. Однако эксперты ставят под сомнение правомерность таких требований.

Из всех кабелей только два находятся в пределах территориальных вод Ирана - Falcon и Gulf Bridge International. Об этом говорит Йонас Франкен из Технического университета Дармштадта. Другие проходят через зоны, где суверенитет Тегерана ограничен.

Международное право имеет лазейки. Конвенция ООН по морскому праву не дает четких ответов на все вопросы, что создает серую зону. Профессор Безил Джермонд отмечает слабость позиции Тегерана:

«Все государства сохраняют свободу прокладывать и обслуживать кабели, поэтому юридически Тегеран не может произвольно ограничивать техническое обслуживание», - заявил он.

Риски саботажа и повреждений

Международные нормы редко останавливали Иран. Режим уже нарушал коммерческое судоходство. Теперь под угрозой цифровые потоки и Тегеран может спокойно использовать их как принуждение.

Также существует риск физического повреждения кабелей. Это может произойти под видом аварий или саботажа. Подобные инциденты уже случались в Балтийском море, говорят эксперты.

Однако повредить кабели в Ормузском проливе трудно. Дно здесь песчаное и илистое, а критическая инфраструктура обычно закопана на несколько метров. Для ее разрушения требуется время и специальные суда. Такие действия легко заметить со спутников и тогда иранские корабли могут стать легитимной мишенью для США.

Кто почувствует последствия первым

Американские компании имеют юридическую проблему. Санкции США запрещают большинство операций с Ираном, поэтому они просто не смогут, даже если бы хотели, легально оплатить эти сборы.

Интересно, что подводные сети питают преимущественно соседей Ирана. Больше всего пострадают:

Саудовская Аравия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Катар.

Европа и США почти не почувствуют технических проблем. Но регион может погрузиться в новый хаос.

«Чем больше кабелей будет перерезано, тем сильнее будут ощущаться последствия с точки зрения более медленного соединения и уменьшения пропускной способности», - предупреждает Бюгер.

В итоге отмечается, что у Ирана кроме влияния на мировой нефтяной рынок, видно, еще есть один козырь в рукаве в виде цифрового шантажа.

