Загадка Стоунхенджа раскрыта? 23.05.2026, 5:36

Гигантские камни для комплекса могли доставлять в рамках древних соревнований.

Куратор экспонатов Стоунхенджа Вин Скатт выдвинул новую смелую теорию, которая может объяснить, как 5000 лет назад на Солсберийском уровне появился знаменитый доисторический памятник, передает New Voice.

По мнению эксперта, в транспортировке массивных сарсеновых камней весом до 30 тонн мог присутствовать элемент спортивного соперничества между различными командами людей. Мегалиты высотой до 7 метров доставляли из лесистой местности Вест-Вудс, расположенной на расстоянии от 24 до 32 километров от монумента.

Археологи отмечают, что стремление к конкуренции является неотъемлемой частью человеческой природы. Учитывая, что некоторые камни весили до 45 тонн, а отдельные породы транспортировали даже за 200 километров из Уэльса, обуздание конкурентной жилки могло стать главным мотивом для выполнения такой сверхсложной работы.

Вероятно, команды перетягивали глыбы с помощью веревок, укладывая их на бревна.

Параллельно с этим организация English Heritage представила масштабную реконструкцию неолитического зала, расположенного в трех километрах от каменного круга.

Во время раскопок этого поселения ученые обнаружили тысячи костей животных и остатки керамики, что свидетельствует о проведении грандиозных зимних пиров. Экспериментальный археолог Люк Винтер и около 100 волонтеров в течение девяти месяцев воссоздавали это сооружение высотой 7 метров, используя аутентичные материалы.

Исследователи считают, что это здание служило местом для собраний, жильем и залом, где путешественники и конкуренты могли вместе есть, пить и праздновать успешную доставку камней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com