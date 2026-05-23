Россия утратила мировое лидерство в экспорте газа по трубам 23.05.2026, 6:02

Новым лидером стала Норвегия.

По итогам 2025 года Россия потеряла статус крупнейшего в мире экспортера трубопроводного природного газа, уступив первое место Норвегии. Это следует из отчета Международного газового союза (International Gas Union, IGU), опубликованного в среду, 20 мая. Согласно этим данным, в минувшем году Норвегия экспортировала по трубопроводам 108,6 млрд куб. м газа, российский экспорт составил 103,5 млрд.

По сравнению с 2005 годом объемы экспорта трубопроводного газа из РФ сократились более чем вдвое, следует из доклада IGU. По оценкам аналитиков, это связано с резким падением поставок в Европу после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com