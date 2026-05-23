23 мая 2026, суббота, 3:58
Россия утратила мировое лидерство в экспорте газа по трубам

  • 23.05.2026, 6:02
Новым лидером стала Норвегия.

По итогам 2025 года Россия потеряла статус крупнейшего в мире экспортера трубопроводного природного газа, уступив первое место Норвегии. Это следует из отчета Международного газового союза (International Gas Union, IGU), опубликованного в среду, 20 мая. Согласно этим данным, в минувшем году Норвегия экспортировала по трубопроводам 108,6 млрд куб. м газа, российский экспорт составил 103,5 млрд.

По сравнению с 2005 годом объемы экспорта трубопроводного газа из РФ сократились более чем вдвое, следует из доклада IGU. По оценкам аналитиков, это связано с резким падением поставок в Европу после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

