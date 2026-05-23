Россия продаст четверть «Аэрофлота» 23.05.2026, 4:03

Чтобы наполнить «дырявый» бюджет Путина.

Российские власти впервые за долгое время планируют продать крупный пакет акций государственной компании, чтобы наполнить федеральный бюджет, который получил 5,8 триллиона рублей дефицита за первые четыре месяца текущего года, передает The Moscow Times.

В пятницу Росимущество объявило об отборе организатора для для продажи 23,76% акций «Аэрофлота» — национального авиаперевозчика, услугами которого ежегодно пользуются более 50 миллионов пассажиров.

На продажу выставлена треть госпакета «Аэрофлота», который составляет 73,8% акций. Согласно сообщению Росимущества, эти бумаги планируется продать на бирже, где уже обращается 25% акций компании. Оставшаяся доля — 1,2% — находится в собственности самого «Аэрофлота», еще 0,0001% акций владеет менеджмент.

От продажи государство может выручить 45 млрд рублей, свидетельствуют расчеты The Moscow Times на основе данных Мосбиржи. Общая рыночная капитализация «Аэрофлота» на конец торгов 22 мая составляла 187 млрд рублей, или $2,6 млрд.

Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 трлн рублей. При этом на конец апреля фактическая «дыра» в казне уже превысила годовой план более в 1,5 раза.

В ближайшие месяцы бюджет будет получать повышенные доходы от взлетевших цен на нефть - до 1 трлн рублей в месяц, однако проблемой для него становятся налоги с несырьевых отраслей экономики, падающей впервые с 2023 года. В мае правительство втрое снизило прогноз по росту ВВП на текущий год — до 0,4%. А это означает соответствующее сокращение налоооблагаемой базы и недобор ненефтегазовых доходов на 300-700 млрд рублей за год, оценивает экономист Дмитрий Полевой.

В 2027 году, по его расчетам, из-за ухудшения прогнозов по экономике бюджет может недобрать уже 1,3-1,8 трлн рублей по сравнению с планом. А это означает, что при прочих равных правительство может быть вынуждено либо резать расходы, либо искать доходы на соответствующую сумму, подчеркивает эксперт.

