БПЛА пролетели 1600 км и повторно атаковали военный химзавод в Пермском крае РФ 23.05.2026, 10:25

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ночь на субботу, 23 мая, украинские дальнобойные БпЛА пролетели 1600 км и атаковали химзавод «Метафракс» в Пермском крае России, выпускающий компоненты для взрывчатых веществ. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Дроны «навестили» стратегический объект в Пермском крае рано утром 23 мая. Жители города Губаха услышали несколько сильных взрывов. Утверждается, что под воздушную атаку попал химический завод «Метафракс».

Фотографии и видео доказывают, что объекты этого российского региона действительно атаковали дальнобойные БпЛА. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что 23 мая дроны атаковали стратегический объект. По его словам, российская ПВО якобы «на подлете к промышленному предприятию сбила несколько БпЛА». Он добавил, что на месте работают оперативные службы. На каком конкретно «месте», губернатор не уточнил.

Российский завод «Метафракс» выпускает компоненты для взрывчатых веществ, поэтому он является законной целью для ВСУ. Ранее ВСУ уже несколько раз наносили по нему удары. Например, 17 февраля и 11 марта 2026 года. Утверждается, что дроны тогда повредили установки по производству карбамида (компонент для артиллерийских снарядов и мин) и аммиака (используется при изготовлении взрывчатки). Отметим, сегодня ночью ВСУ также нанесли воздушный удар по нефтяному терминалу «Грушовая» в Новороссийске. Через него российскую нефть оправляют на экспорт, а полученные за нее деньги тратят на продолжение войны против Украины.

