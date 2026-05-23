В Иркутске пылает НИИ, который занимается технологиями добычи золота 4 23.05.2026, 9:47

1,842

Опубликовано видео пожара.

Утром 23 мая в Иркутске в России начался пожар в здании научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов «Иргиредмет». Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Пожар в институте «Иргиредмет» начался утром 23 мая. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, пожарные выехали на сообщение о задымлении на последнем этаже 4-этажного здания НИИ. На момент прибытия пожарных горел один из кабинетов.

Сейчас, по предварительной информации, площадь пожара составляет 700 кв. м. К тушению пожара привлечены 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что горит научно-исследовательский институт в центре Иркутска. Он признал, что пожар большой. По его словам, к работе привлечены звенья газодымозащитной службы. Причина пожара на данный момент не известна.

Судя по фотографиям и видео, выложенным в Интернет, институт «Иргиредмет» горит сильно. Огонь уже перекинулся на крышу здания и распространяется дальше. Жители Иркутска высказывают опасения, что крыша здания может обвалиться.

«Иргиредмет» ведет геологические изысканиями, готовит проектную документацию для строительства горно-обогатительных комбинатов, запускает технику, то есть он занимается полным циклом работ для горнодобывающей промышленности России.

Кроме того, этот институт специализируется на разработке методов добычи (например, инновационные способы извлечения золота из руд).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com