The Times: Украина кардинально меняет подход к ведению войны 23.05.2026, 9:27

Система впечатлила западных политиков.

На экранах в киевских штабах появляются небольшие значки в виде черепов. Визуально это напоминает интерфейс компьютерной игры: система в реальном времени показывает количество уничтоженных российских целей на фронте. За подтвержденные поражения противника украинские подразделения получают условные баллы, которые затем можно использовать для приобретения техники и оборудования через онлайн-платформу Brave1.

Как отмечает The Times, подобная «геймификация» войны вызывает неоднозначную реакцию. По данным издания, некоторые западные политики после презентаций этой системы покидали встречи с тяжелым впечатлением - цифровой интерфейс в стилистике Call of Duty резко контрастирует с реальностью современного вооруженного конфликта.

Тем не менее украинские военные подчеркивают эффективность инициативы. Система «єБали», запущенная в 2024 году, уже приносит практические результаты на поле боя. По информации командиров, впервые с октября 2023 года российские силы начали стабильно терять контроль над территориями. За последние 30 дней Украина, как утверждается, вернула около 189 квадратных километров.

По мнению аналитиков, такую динамику обеспечили высокие темпы истощения российских подразделений, а также результативное применение беспилотников. Это может свидетельствовать о замедлении российского наступления и, как рассчитывают в Украине, стать переломным этапом войны.

Как функционирует система «єБали»

Начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса, подполковник Денис Поляченко, рассказал журналистам, что платформа «єБали» помогает подразделениям действовать более эффективно.

По его словам, за уничтожение или повреждение вражеской техники и живой силы бойцы получают баллы, которые затем конвертируются в необходимые ресурсы и оборудование. Военные понимают, что одновременно выполняют боевые задачи, защищают страну и оперативно получают инструменты, необходимые для дальнейшей работы.

«Они могут сами выбирать из доступного списка», – подчеркнул он.

Все украинские подразделения на передовой – как специализированные, так и неспециализированные – ранжируются в таблице лидеров. Баллы обмениваются на вознаграждения. Затем им разрешается использовать маркетплейс для покупки необходимого снаряжения.

Количество баллов, получаемых подразделением, зависит от его ежемесячной эффективности. Баллы начисляются за ликвидацию личного состава противника, уничтожение вражеских позиций с находящимся внутри личным составом, уничтожение техники, уничтожение вражеских антенн радиоэлектронной борьбы и многие другие категории.

«Существует очень обширный список того, за что начисляются баллы и сколько», – объяснил Поляченко. Ранение российского солдата оценивается в восемь баллов. Двенадцать баллов начисляются за ликвидированного, четыре – за уничтоженный мотоцикл. Чтобы получить больше баллов, подразделения должны предоставлять больше данных о том, как они выполняли задачи, чтобы их можно было верифицировать и подтвердить.

«Эта система действует скорее как мотиватор делать больше. Ты работаешь, отчитываешься, получаешь баллы обратно – а затем конвертируешь их в дополнительные ресурсы помимо того, что предоставляется вооруженными силами», – подчеркнул Поляченко.

Эта система полезна непосредственно для военных

В результате отдельные украинские подразделения получают право сами решать, какое оружие им нужно для борьбы с россиянами. Его доставляют в течение нескольких недель. То, что не работает, больше не покупают.

Журналисты заявляют, что ассортимент оборудования, которое можно приобрести через систему, расширяется почти каждую неделю. Доступно 589 наименований и компонентов всех типов, включая наземные беспилотные аппараты, беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные, в частности, могут покупать системы компании Uforce, включая дрон Nemesis, на маркетплейсе. Nemesis используется для уничтожения российских боевых порядков – артиллерии, самоходных артиллерийских установок, техники, грузового транспорта, пунктов управления, укрытий – как наземных, так и подземных.

Он также выполнял успешные миссии против российских военных кораблей в Черном море. Основатель и главный исполнительный директор украинской оборонно-технологической компании Uforce Олег Рогинский заявил, что система єБали также полезна для оборонных компаний, поскольку обеспечивает им обратную связь об эффективности их продукции.

«Это очень меритократическая система. Каждое подразделение может само решать, как использовать свои баллы. Эта система позволяет спустить принятие решений сверху вниз, от централизованных закупок до командиров отдельных подразделений. Ничего подобного больше нет. Существует прямая рыночная обратная связь», – подчеркнул он.

Он отметил, что значительная часть доходов фирмы в Украине поступает именно с маркетплейса.

В Британии сейчас все иначе

Это противоположность тому, чего пытается достичь Министерство обороны Великобритании своими реформами, отметил источник, знакомый с изменениями.

«Наши реформы направлены на более централизованную модель, где вся власть сосредоточена в руках начальника штаба обороны и директора по национальным вооружениям. Они выбирают то, что есть у каждого. В Украине все наоборот: командиры бригад на самом низшем уровне выбирают, что они собираются покупать», – подчеркнул источник.

В Украине царят более оптимистичные настроения

Сейчас настроения в Киеве более оптимистичные, чем прошлой зимой. Михаил Федоров, министр обороны Украины, заявил, что в прошлом месяце Россия потеряла 35 203 военнослужащих ликвидированными или тяжелоранеными, что стало пятым месяцем подряд, когда потери оккупантов на поле боя превысили их способность мобилизовать новые силы.

Стратегия Украины заключается в том, чтобы увеличить это число до 50 000 российских солдат в месяц, сделав цену войны неприемлемой для России. Украина больше не зависит так сильно от ракет большой дальности для поражения целей в глубине России, поскольку беспилотники теперь способны осуществлять дальние атаки на нефтяную и оружейную инфраструктуру, а также на другие цели в сотнях километров от украинской границы.

К примеру, на этой неделе беспилотники атаковали Сызранский НПЗ более чем в 800 километрах вглубь территории России. Сокращенный первомайский парад кремлевского диктатора Путина, обычно используемый для демонстрации военной мощи и силы страны, стал свидетельством растущего страха Москвы перед украинскими беспилотниками.

Второй источник, который недавно заслушал доклад высших военных деятелей Украины, заявил, что «поражает то, насколько украинцы закалены в боях». «Когда они демонстрируют графики российских потерь, эти потери измеряются в графических изображениях маленьких черепов. Но по этой же шкале видно, насколько они решительны. И, пожалуй, самое поразительное – это тихая, но растущая уверенность в том, что ситуация меняется в их пользу и они могут победить», – отметил он.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com