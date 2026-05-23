«После Мадуро и Хаменеи Лукашенко себе такого не позволял» Телеграм-канал «Письма к дочери»

23.05.2026, 10:50

Диктатор уже и сам не верит в то, что Путин его защитит.

Как я понимаю с большой сделкой между Трампом и истекающим гарантом что-то пошло не так. Коул не приехал, а Трамп вчера продлил санкции против истекающего гаранта и его свидетелей стабильности высшего руководящего звена.

Причем на том основании, что кое-кто представляет «экстраординарную угрозу национальной безопасности США». Я имею в виду, что друзей экстраординарной угрозой не обзывают.

Санкции, конечно, по теперешним временам чисто символические. Но если бы со сделкой все пошло так, как хотелось, то можно было бы их символически и придержать. Так что, как я себе понимаю, продление санкций — это такой деликатный намек на то, что все пошло не туда, куда хотелось бы.

Не знаю, конечно, что там конкретно не пошло. Может просто не придумали, что такого большого они могут друг другу предложить? Ну, потому что кое-кому предложить точно нечего. У него ничего такого большого нету.

Когда кое-кто предлагает американцам свои калийные удобрения, то с такими обременениями это на самом деле он должен американцам доплачивать.

И получается, все что у кое-кого есть ликвидного — это заложники. И кое-кто это понимает. И поэтому за освобождение заложников хочет все, сразу, и чтобы Трамп взял его к себе на посылки.

Но если ты столько всего хочешь, то надо же уметь соблюдать приличия. И если по просьбе американских друзей ты освобождаешь заложников, то надо как-то немножко притормозить с геноцидом белорусского народа.

Потому что геноцидом белорусского народа ты ставишь американских друзей в неловкое положение. Им же надо потом объяснять: за что боролись? Когда твои красауцы делают гоп-стоп по квартирам даже Трампу неловко отменять санкции.

А может даже не просто неловко. Может даже местами и оскорбительно. Если Трамп, конечно, захочет оскорбиться.

Но, как я понимаю, кое-кто решил, что он может себе это позволить. После Мадуро и Хаменеи кое-кто ничего такого себе не позволял. Но потом у Трампа не получилось победить Иран, и кое-кто решил, что ему тоже можно. И очень, я считаю зря.

Во-первых, Трамп в Иране, конечно, пока не победил, но мученику Хаменеи от этого уже не легче. А, во-вторых, Трамп в Иране пока не победил потому, что никто не захотел ему помочь.

Но если вдруг Трамп нечаянно обидится на истекающего гаранта, то желающие помочь найдутся. Причем, в больших количествах и сразу с трех сторон.

Президент Зеленский, например, на это в последнее время регулярно намекает. Собственно, президенту Зеленскому и Трамп никакой не нужен. С истекающим гарантом президент Зеленский прекрасно разберется и без Трампа. Но вместе с Трампом ему разбираться будет, конечно, приятнее.

А в то, что союзник его защитит, истекающий гарант, я подозреваю, и сам уже не верит. Ну то есть, он всем говорит, конечно, что верит, но я сильно сомневаюсь в искренности этих слов.

Союзник и себя от президента Зеленского защитить не может. Куда уже ему защищать истекающего гаранта.

Так что Трампа лучше было бы, конечно, не обижать, чтобы иметь себе хоть какие-то гарантии.

Но стабильность у гаранта так устроена, что без геноцида белорусского народа она уже не держится. Поэтому, что ни выберешь — все плохо.

