Антракт 2 Юрий Рарог

23.05.2026, 11:58

Фото: kasparovru.com

Украина хорошенько «дала по требухе» кургузому.

Перерыв между действиями не означает полное затишье. Напротив, это время бурной деятельности. Зрители обсуждают увиденное, делятся впечатлениями, составляют прогнозы относительно предстоящих событий. Актеры также не скучают, повторяют реплики, тренируют особо сложные па, пытаются собраться с духом перед выходом на сцену.

В политике антракт не менее важен. Хоть политическая жизнь намного сложнее любого спектакля, некоторое сходство все же присутствует. На данный момент, например, мы можем с уверенностью определить две основные сюжетные линии в современном политическом раскладе – войны в Иране и в Украине. Похожи и фабулы, построенные на непосредственной зависимости политической развязки от хода военных действий.

Так, политическое руководство США крепко увязло в Иране. Речь идет не только о потраченных миллиардах и тысячах убитых людей. Непонятны результаты «непобеды» и настораживают ее последствия. Такая неопределенность еще туже закручивает интригу относительно ноябрьских выборов в США. Поражение Трампа и его последователей будет означать большие неприятности для него самого и для многих из его ребят, так славно «поМАГАвших» ему преобразовывать Америку и окрестности. В тоже время, следует учитывать и боевой настрой «трампоманов», они и в более спокойные времена такое в Белом Доме учудили.

Обе стороны готовятся к предстоящим политическим сражениям разными способами. На лицо случаи укрепления территориально-структурно-политической сегментации. Штаты меняют избирательные карты, отмечены случаи конфронтации местных и федеральных органов, идет ожесточенная борьба за правовую систему, СМИ и финансовые потоки. Политический ажиотаж не случаен. Для Трампа поражение смерти подобно. Он успел дров наломать. Да и для всей Америки многое решается: Как жить будем дальше в этом мире больших перемен?

Не менее занятной выглядит ситуация на фронтах российско-украинской войны. Украина, продираясь сквозь коррупционные скандалы, все-таки находит в себе силы развивать оборонку и хорошенько давать по требухе кургузому. Война на истощение постепенно приносит свои плоды, отсчитывая дни рашистской империи. Такая стратегия стоит дорого и Украине, но иного выхода нет. Историческая целесообразность ликвидации рашистской империи очевидна.

Прогнозы в этом случае делать трудно. В уравнении столько неизвестных, что предпочту придерживаться моего старого прогноза (апрель 2022-го): «война может продлиться 5-10 лет и это без учета субъективного и ряда других факторов». Кстати, один из таких факторов демонстрирует себя довольно активно: «одного провожаем, другого встречаем». А тем, кому не нравиться сравнение политики с театром, посоветую посерьезней относиться к Политике, тогда и кровавых спектаклей будет меньше.

Юрий Рарог kasparovru.com

