В Минске Renault поехал на красный и протаранил BMW 3 23.05.2026, 12:27

Появилось видео аварии.

Девушка получила травмы при столкновении двух легковушек на перекрестке в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла вечером 22 мая. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Renault, двигаясь по улице Притыцкого, выехал на перекресток с улицей Неманской на красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с BMW.

В аварии травмы получила 24-летняя пассажирка Renault. Девушку доставили в больницу для обследования.

