В Минске Renault поехал на красный и протаранил BMW

В Минске Renault поехал на красный и протаранил BMW3
- 23.05.2026, 12:27
- 1,320
Появилось видео аварии.
Девушка получила травмы при столкновении двух легковушек на перекрестке в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
Авария произошла вечером 22 мая. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Renault, двигаясь по улице Притыцкого, выехал на перекресток с улицей Неманской на красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с BMW.
В аварии травмы получила 24-летняя пассажирка Renault. Девушку доставили в больницу для обследования.