Стало известно, кто возглавит национальную разведку США после отставки Тулси Габбард 23.05.2026, 12:47

Аарон Лукас

Фото: odni.gov

Трамп сделал выбор в пользу сторонника некоторых своих взглядов.

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас после того, как Тулси Габбард подала в отставку.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский президент Дональд Трамп объявил 22 мая, что Лукас заменит Габбард на посту директора Национальной разведки в качестве исполняющего обязанности.

Как отмечается, Лукас разделяет некоторые из самых ярых убеждений президента США Дональда Трампа, в частности относительно того, что разведывательные агентства «заразились» идеологией «политической корректности».

Во время слушаний по утверждению на должность заместителя Габбарда в прошлом году Лукас предупредил, что американское разведывательное сообщество, состоящее из 18 ведомств, стало «бесцельным, раздутым, не склонным к риску и порой оторванным от основной миссии разведки».

Он похвалил Трампа и Габбард за то, что они «избавились от токсичного политического догмата о разнообразии, равенстве и инклюзивности, который в лучшем случае отвлекал внимание, а в худшем – настраивал сотрудников разведки друг против друга».

После работы аналитиком в Институте Като Лукас в 2002 году присоединился к администрации президента Джорджа Буша в качестве главного автора речей в офисе торгового представителя США Роберта Зоелика. Во время первого срока Трампа он работал в Совете национальной безопасности.

Что касается остальной части своей карьеры, он заявил в показаниях перед Сенатом, что «в течение последних более 20 лет я работал оперативным сотрудником ЦРУ в тени, никогда не привлекая внимания к своей настоящей работе, держась подальше от социальных сетей и будучи активным на передовой разведки».

Впоследствии он был руководителем аппарата Ричарда Гренелла, бывшего посла Трампа в Германии, когда тот исполнял обязанности директора национальной разведки.

Напомним, пребывание Габбард на должности сопровождалось противоречивыми и запутанными заявлениями, особенно в отношении войны США с Ираном, что порой приводило к конфликтам с Белым домом и потере его поддержки.

Сенат назначил Габбард на должность в феврале 2025 года.

Накануне ее назначения американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражали обеспокоенность по поводу номинации Габбард, особенно учитывая ее пророссийские взгляды.

Габбард была известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины «вторым Афганистаном».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com