23 мая 2026, суббота, 14:17
Россияне атаковали траурную процессию в Сумах

  • 23.05.2026, 13:52
Под удар попали люди, которые пришли провести близких в последний путь.

В Сумах 23 мая российский беспилотник атаковал траурную колонну. Медики пытались спасти тяжело раненного мужчину, но он умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

«Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум», - сообщил Григоров.

Сначала власти сообщали о девяти пострадавших, четырем людям медики оказали помощь на месте, еще нескольких госпитализировали.

Один из раненых находился в критическом состоянии - врачи проводили реанимационные мероприятия. Еще одного человека в тяжелом состоянии прооперировали.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.

«К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах», - написал Григоров.

По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Сейчас личность погибшего устанавливается.

На месте атаки работают экстренные службы. Власти уточняют все обстоятельства и последствия удара.

