Россияне атаковали траурную процессию в Сумах 23.05.2026, 13:52

Под удар попали люди, которые пришли провести близких в последний путь.

В Сумах 23 мая российский беспилотник атаковал траурную колонну. Медики пытались спасти тяжело раненного мужчину, но он умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

«Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум», - сообщил Григоров.

Сначала власти сообщали о девяти пострадавших, четырем людям медики оказали помощь на месте, еще нескольких госпитализировали.

Один из раненых находился в критическом состоянии - врачи проводили реанимационные мероприятия. Еще одного человека в тяжелом состоянии прооперировали.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.

«К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах», - написал Григоров.

По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Сейчас личность погибшего устанавливается.

На месте атаки работают экстренные службы. Власти уточняют все обстоятельства и последствия удара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com