Венгрия нанесла «удар в спину» РФ 1 23.05.2026, 14:36

Будапешт нашел дешевую альтернативу российскому газу в ЕС.

Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа с румынского месторождения Neptun Deep, добычу на котором планируют начать в 2027 году, сообщает местное издание Index со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По информации собеседников журналистов, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже согласовала стоимость «голубого топлива» с нового месторождения для Венгрии. Предполагается, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского. В настоящее время обсуждаются график и объемы поставок. Ожидается, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа с румынского газового месторождения.

Журналисты добавляют, что поставки «голубого топлива» из Румынии могли бы заменить 20-25 % импорта российского газа.

«Это был бы самый большой шаг на пути к получению газа из-за пределов России по выгодной цене. Если нам не удастся это реализовать, то отныне останутся только источники, которые значительно дороже», - отметил источник издания.

Судьба соглашения должна решиться в ближайшие недели. Журналисты отмечают, что его подписание затрудняется тем, что в Венгрии происходит смена правительства, а в Румынии у власти находится временное правительство. Кроме того, в Румынии существует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

«Если новое венгерское руководство не подпишет контракт прямо сейчас, многолетние переговоры сорвутся и все придется начинать заново», - подчеркивает издание.

По данным открытых источников, Neptun Deep - стратегически важное для ЕС месторождение, запасы которого оценивают примерно в 100 миллиардов кубометров.

