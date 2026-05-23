Белоруска продает вещи брата на барахолке, пока он служит в армии

Белоруска продает вещи брата на барахолке, пока он служит в армии5
- 23.05.2026, 14:29
Чтобы накопить на адвоката и лишить брата наследства.
На сайте бесплатных объявлений обнаружилось очень любопытное предложение. Сама вещь ничего такого особенного не представляет: кофта и кофта. Но вот причина продажи описана очень самобытно. Так могла бы написать нейросеть, натренированная только на рассказах Чехова и фильмах Гая Ричи, сообщает Blizko.by.
Девушка Екатерина из Новополоцка, скрывающаяся под псевдонимом Flow, продает мужской свитер за 15 рублей и сопровождает его таким описанием:
«Мужская кофта. Брата забрали в армию, поэтому продаю его вещи, пока он не вернулся. Теплая, удобная, ему нравилась, поэтому продаю дешевле, чем есть. Вообще бесплатно бы отдала, но коплю на адвоката, чтобы он не вступил в наследство и остался с голой ж***й».
У этой же девушки есть еще несколько лотов, и все они описаны живо, с огоньком и неподдельным жизненным опытом.
Вот жакет:
«Я ростом 165, размер сорок второй. Но как бы на мне смотрится хорошо, так что, я думаю, пойдет. Но на бирке указан 44-й размер, но он похож на оверсайз. Видимо, шерстяной, но я прогуливала труды, так что не уверена. После стирки не развалился».
А вот музыкальная колонка:
«Я колонкой вообще не пользовалась. Достала из коробки, только чтобы сфоткать. Играет отлично, просто мне не нужна, а деньги нужны».