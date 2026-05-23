«Лукашенко долго молча глотал обиды» 23.05.2026, 14:55

Диктатор начал юлить и заискивать в ответ на жесткую риторику Украины.

Киев окончательно отбросил дипломатию в риторике, обращенной к Александру Лукашенко, пишет в статье на сайте «Позірк» политический обозреватель Александр Класковский:

— Владимир Зеленский и его люди адресуют минскому автократу уже неприкрытые угрозы. Тот же на удивление вежлив. 21 мая отметился миролюбивыми пассажами на украинскую тему, предложил Зеленскому встретиться. Что может быть скрыто в глубине этого сюжета?

Об опасности новой агрессии с белорусской территории украинский президент говорит рефреном. Но 21 мая он впервые заявил, что Украина способна «превентивно работать и в отношении российских территорий, откуда может быть угроза, и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе».

О каких перспективах хочет поговорить с Зеленским правитель Беларуси?

Оборот «фактическое руководство» призван подчеркнуть, что в Киеве не считают Александра Лукашенко легитимным. Но к этому он привык.

А вот новизна — в прозрачном намеке, что при определенных обстоятельствах кое-кому в форточку может залететь дрон. Или украинский спецназ окажется близ полесской резиденции отнюдь не с букетами цветов.

Во всяком случае, в апреле Владимир Зеленский предостерег Лукашенко от участи Николаса Мадуро, сказав, что «характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок».

И уж совсем недипломатично пригрозил правителю Беларуси расплатой за соучастие в агрессии командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. Он оскорбительно назвал адресата своего послания «минским гауляйтером Лукашеску».

А что же адресат? Он долго молча глотал обиды. Наконец 21 мая после совместной с Россией тренировки ядерных сил отозвался-таки на явно заготовленный вопрос из придворного пула про «заявления и угрозы» Зеленского.

Были времена, когда белорусский автократ поучал украинского президента аки неразумное дитя или просто его оскорблял. Но в этот раз Лукашенко был хоть к ране прикладывай.

Он заявил, что Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Зеленского ласково назвал Володей. И предложил:

«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то — пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах».

В этом же контексте прозвучало: «Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной — не о чем…».

Украинцы развернули психическую атаку на соагрессора

О возможности превентивного воздействия на руководство Беларуси Зеленский заявил, находясь близ границы с ней, в Славутиче. Темой его поездки было укрепление северных рубежей.

При этом украинские военные пока не отмечают концентрации вооруженных сил России и Беларуси на сопредельной стороне. Но, возможно, украинская разведка и впрямь что-то знает о планах Кремля снова использовать территорию, а то и армию союзника в рамках своей «СВО».

Так что Киев, можно сказать, уже наносит превентивные удары на фронте психологической войны. И, надо полагать, попадает в точку.

Например, вчера Лукашенко обронил:

«Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают в Украину и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания».

Разыгрывая безразличие, он показал обратное: демонстративное усиление контактов украинских властей с белорусской оппозицией его, Лукашенко, задевают.

Что уж говорить о неприкрытых угрозах его собственной физической безопасности. У правителя Беларуси репутация весьма подозрительного, недоверчивого человека.

Он держит большую охрану. Люди с наушниками плотным кольцом стоят вокруг него во время инсценированных «выходов в народ». Местным жителям велят не подходить к окнам, не открывать форточки. Обследуются чердаки, подвалы, люки, крыши. А у окрестных охотников милиция загодя отбирает ружья.

Украинцы явно играют на характерном для Лукашенко обостренном чувстве самосохранения. Конечно, он опасается Путина, но своя жизнь дороже всего. Да и если Украина «просто» размолотит белорусскую экономику, перспективы правителя тоже станут печальными.

Поэтому есть шанс, что в какой-то критической ситуации младший союзник предпочтет увернуться от рискованной миссии, которую навязывает Кремль.

