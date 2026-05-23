Россия входит в эпоху застоя 2 23.05.2026, 15:35

Риторика Кремля о «временных трудностях» провалилась.

Российские власти впервые фактически признали, что экономика страны надолго застряла в состоянии стагнации. Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ, опубликованный в мае, разрушил прежнюю риторику Кремля о «временных трудностях» и скором восстановлении, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь даже официальные прогнозы говорят о как минимум двух годах слабого роста без признаков быстрого выхода из кризиса. Экономисты отмечают: проблема уже не в циклическом спаде, а в системных последствиях войны и санкций.

Военные расходы России выросли с 3% ВВП в 2021 году до 8% в 2025-м. Оборонная промышленность работает в три смены, вытягивая кадры и ресурсы из гражданского сектора. Финансировать такую модель становится все сложнее: резервы сокращаются, налоги растут, а внутренние заимствования обходятся все дороже.

Высокая ключевая ставка, слабые инвестиции и падение импорта все сильнее давят на экономику. Даже укрепление рубля эксперты называют не признаком устойчивости, а следствием сокращения спроса и жесткого контроля капитала.

В Кремле пытаются представить происходящее как «охлаждение после перегрева», однако собственные расчеты правительства говорят об обратном. Россия постепенно превращается в экономику, где почти все ресурсы уходят на войну и содержание государства, а развитие гражданских отраслей откладывается на неопределенное будущее.

При этом речи о немедленном коллапсе нет. У России сохраняются низкий госдолг и стабильная банковская система. Но все больше аналитиков считают, что страна входит в период долгого и медленного упадка — без экономического прорыва и без перспектив возвращения к прежнему уровню развития.

