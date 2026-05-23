закрыть
23 мая 2026, суббота, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны СБУ поразили архиважный для армии РФ завод за 1700 км

6
  • 23.05.2026, 13:11
  • 2,828
Дроны СБУ поразили архиважный для армии РФ завод за 1700 км

Его продукция обеспечивает десятки других военных производств России.

Дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край», - сообщил Зеленский.

«Метафракс Кемикалс» - важная часть российской химической индустрии.

Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.

«Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!», - добавил президент Украины.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин