Дроны СБУ поразили архиважный для армии РФ завод за 1700 км

Дроны СБУ поразили архиважный для армии РФ завод за 1700 км6
- 23.05.2026, 13:11
Его продукция обеспечивает десятки других военных производств России.
Дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае России.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край», - сообщил Зеленский.
«Метафракс Кемикалс» - важная часть российской химической индустрии.
Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.
«Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!», - добавил президент Украины.