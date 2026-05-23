Дроны СБУ поразили архиважный для армии РФ завод за 1700 км 6 23.05.2026, 13:11

2,828

Его продукция обеспечивает десятки других военных производств России.

Дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край», - сообщил Зеленский.

«Метафракс Кемикалс» - важная часть российской химической индустрии.

Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.

«Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!», - добавил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com