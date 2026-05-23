«Клубника за 13 рублей, капуста за рубль и голубика за 100» 2 23.05.2026, 11:49

Какой ассортимент и цены на рынке в Таборах?

До начала трех самых теплых месяцев года осталось чуть больше недели, но белорусы уже проявляют большой интерес к дарам природы — овощам, фруктам и ягодам. Рынки начинают наполняться зарубежными и отечественными плодами по самым разным ценам. Blizko.by изучил ассортимент и цены одного из популярных рынков совсем недалеко от Минска — «Новый Лебяжий» в деревне Таборы.

Ягоды

Еще не успело начаться календарное лето, а ящики на рынке уже ломятся от must-have ягоды сезона — клубники. Правда, клубника неместная, а привозная — из Греции. Цена на нее составляет от 13 до 28 рублей за килограмм, если брать в розницу, или от 13 до 25 рублей за килограмм оптом (чаще всего — за ящик). Цена довольно кусачая, учитывая, что в Минске можно найти ягоды из белорусских теплиц за 10 рублей за килограмм.

Есть на рынке и вторая по популярности летняя ягода — черешня из Чили или Узбекистана. Ее можно найти по оптовым ценам от 14 до 30 рублей за килограмм либо по розничным — от 20 до 120 рублей за килограмм.

Из других ягод на рынке можно найти испанскую голубику за 50−60 рублей оптом или в розницу за 65−70 рублей или малину по оптовой цене 100 рублей за ящик.

Фрукты

Большим разнообразием фруктов «Новый Лебяжий» пока похвастаться не может. Прилавки ломятся от яблок разных сортов и цветов за 2,5 или 3,2 рубля по оптовым ценам за килограмм или за 4,5−5 рублей за килограмм в розницу. Вторыми по популярности следуют груши за 6−15 рублей оптом или 7−8 рублей в розницу за килограмм и виноград двух видов: черный за 2,5−18 рублей оптом или 4−25 рублей в розницу за 1 килограмм и кишмиш за 4,5−5,5 рубля по оптовой цене за 1 килограмм.

Появились даже первые арбузы из Ирана за 3 или 3,5 рубля за килограмм по оптовой или от 4,5 до 5 рублей по розничной цене. Правда, лучше не торопиться с выбором — ранние плоды могут выглядеть розовыми или ярко-красными в разрезе, но на вкус часто оказываются пресными или кислыми. Лучше подождать сезона.

Сезон киви плавно подходит к концу, но его еще можно найти на рынке за 5−35 рублей по оптовым ценам или за 11−40 рублей по розничным ценам за килограмм. Также есть греческий гранат за 7−18 рублей за килограмм оптом или за 10−25 рублей в розницу.

Появились первые турецкие абрикосы за 13−18 рублей за килограмм оптом или 20−21 рубль в розницу и инжирные персики за 12 рублей за килограмм. Правда, их нужно тщательно выбирать, чтобы не наткнуться на твердые и кислые. Как и в случае с арбузами, лучше дождаться сезона.

Также из экзотики можно найти ананасы из Коста-Рики за оптовые 130 рублей за ящик, последние мандарины из Марокко за 4−6,5 рубля по оптовой цене (7,5−8 рублей в розницу), помело с колючей кожицей за 8 рублей и драконфрукты по 15−20 рублей за килограмм. Есть на рынке манго за 9−25 рублей оптом или в розницу стоимостью 15−35 рублей за 1 килограмм и авокадо «хасс», которое можно купить ящиком за 100 рублей.

