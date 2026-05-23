Украина начала новый этап войны с РФ 2 23.05.2026, 16:24

3,006

Атаковав стратегический объект под Новороссийском.

Недавняя атака Украины на резервуарный парк «Грушовая» под Новороссийском в РФ стала новым этапом «дроновой войны» против российской нефтяной инфраструктуры.

Таким мнением поделился эксперт по энергетике и научный сотрудник Берлинского фона Карнеги Сергей Вакуленко.

Он подчеркивает, что объект мог быть одной из наиболее уязвимых и значимых целей, поскольку связан с экспортной инфраструктурой порта Новороссийск и может прямо влиять на объемы отгрузок нефти.

По его словам, судя по спутниковым данным, удар был масштабным – на объекте могло быть около десятка попаданий. Эксперт допускает, что это либо результат преодоления ПВО большим числом дронов, либо применение новых типов БПЛА.

Вакуленко также отмечает, что в целом украинские удары по российским НПЗ стали более системными: они затрагивают не только первичные установки переработки, но и сложные технологические узлы вторичной переработки, которые зависят от импортного оборудования и критичны для производства качественного топлива.

Он добавляет, что такие атаки, вероятно, направлены на крупнейшие центры потребления топлива – Москву и Санкт-Петербург, однако оценить реальный экономический эффект пока сложно из-за закрытости статистики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com