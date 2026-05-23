Украина начала новый этап войны с РФ

Атаковав стратегический объект под Новороссийском.

Недавняя атака Украины на резервуарный парк «Грушовая» под Новороссийском в РФ стала новым этапом «дроновой войны» против российской нефтяной инфраструктуры.

Таким мнением поделился эксперт по энергетике и научный сотрудник Берлинского фона Карнеги Сергей Вакуленко.

Он подчеркивает, что объект мог быть одной из наиболее уязвимых и значимых целей, поскольку связан с экспортной инфраструктурой порта Новороссийск и может прямо влиять на объемы отгрузок нефти.

По его словам, судя по спутниковым данным, удар был масштабным – на объекте могло быть около десятка попаданий. Эксперт допускает, что это либо результат преодоления ПВО большим числом дронов, либо применение новых типов БПЛА.

Вакуленко также отмечает, что в целом украинские удары по российским НПЗ стали более системными: они затрагивают не только первичные установки переработки, но и сложные технологические узлы вторичной переработки, которые зависят от импортного оборудования и критичны для производства качественного топлива.

Он добавляет, что такие атаки, вероятно, направлены на крупнейшие центры потребления топлива – Москву и Санкт-Петербург, однако оценить реальный экономический эффект пока сложно из-за закрытости статистики.

