Пентагон опубликовал видео с летающим «пришельцем»
- 23.05.2026, 16:37
Загадочный объект был снят в небе над США.
В пятницу, 22 мая, Пентагон опубликовал очередную порцию материалов, посвященных аномальным событиям. Один из файлов имеет кодировку DOW-UAP-PR059, сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США.
Обнародованное видео под названием NAG UAP 1 Jun 20, вероятно, получено от инфракрасного датчика на борту военной платформы, работающей в зоне ответственности Центрального командования США в 2020 году.
Пользователь, как отмечается, загрузил видео продолжительностью 04:51 в секретную сеть в июне 2024 года.
Here’s a side-by-side comparison between a 2015 UFO sighting recorded in Sequoia National Park and one of the videos released today, identified as DOW-UAP-PR059, “NAG UAP 1 JUN 20.”— Tom Thompson🛸 (ＣＯＲＴＥＸ ＺＥＲＯ) (@Cortex_Zero) May 22, 2026
The footage is cropped and the playback speed is increased by 8x for easier comparison.
На видео датчик обнаруживает и масштабирует некую контрастную зону, при этом данная область постепенно выходит из поля зрения устройства.
Место съемок не раскрывается, однако в сети уже сравнили недавно обнародованную видеозапись с кадрами наблюдения НЛО в Национальном парке Секвойя в 2015 году, которая была обрезана и ускорена в 8 раз.
Утверждается, что обе записи выглядят почти идентично.
Напомним, 8 мая Департамент войны США опубликовал первую партию материалов о неидентифицированных аномальных явлениях. В специальном разделе был обнародован 161 файл.