Пентагон опубликовал видео с летающим «пришельцем» 2 23.05.2026, 16:37

4,158

Фото: Getty Images

Загадочный объект был снят в небе над США.

В пятницу, 22 мая, Пентагон опубликовал очередную порцию материалов, посвященных аномальным событиям. Один из файлов имеет кодировку DOW-UAP-PR059, сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США.

Обнародованное видео под названием NAG UAP 1 Jun 20, вероятно, получено от инфракрасного датчика на борту военной платформы, работающей в зоне ответственности Центрального командования США в 2020 году.

Пользователь, как отмечается, загрузил видео продолжительностью 04:51 в секретную сеть в июне 2024 года.

Here’s a side-by-side comparison between a 2015 UFO sighting recorded in Sequoia National Park and one of the videos released today, identified as DOW-UAP-PR059, “NAG UAP 1 JUN 20.”



The footage is cropped and the playback speed is increased by 8x for easier comparison.



The… pic.twitter.com/tWMR4ojPCE — Tom Thompson🛸 (ＣＯＲＴＥＸ ＺＥＲＯ) (@Cortex_Zero) May 22, 2026

На видео датчик обнаруживает и масштабирует некую контрастную зону, при этом данная область постепенно выходит из поля зрения устройства.

Место съемок не раскрывается, однако в сети уже сравнили недавно обнародованную видеозапись с кадрами наблюдения НЛО в Национальном парке Секвойя в 2015 году, которая была обрезана и ускорена в 8 раз.

Утверждается, что обе записи выглядят почти идентично.

Напомним, 8 мая Департамент войны США опубликовал первую партию материалов о неидентифицированных аномальных явлениях. В специальном разделе был обнародован 161 файл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com