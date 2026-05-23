Генштаб ВСУ раскрыл детали атаки Новороссийска 1 23.05.2026, 17:02

Горели «Шесхарис», «Грушевая» и танкер РФ.

После атаки ВСУ в ночь на 23 мая в Новороссийске вспыхнули пожары на ключевых нефтяных объектах РФ, которые использовались для военной логистики.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и входит в систему «Транснефти». Объект используется для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также для обеспечения потребностей российской армии.

Также в районе Новороссийска был поражен резервуарный комплекс «Грушевая». После атаки там зафиксировали пожар.

В Генштабе ВСУ отметили, что нефтебаза является важной частью комплекса «Шесхарис» и используется для хранения и транспортировки нефти и топлива.

Кроме этого, в акватории Черного моря украинские военные поразили район базирования кораблей «теневого флота» РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

