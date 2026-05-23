Украинские дроны ударили по логистике оккупантов на Луганщине 23.05.2026, 17:45

Дроны «FirePoint-2» метко отработали по врагу.

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС поразили очередной вражеский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника.

Сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего собратья из СБС наносили высокоточные удары дронами «FirePoint-2» по объектам оккупантов во временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах области.

В результате операций уничтожен пункт дислокации личного состава врага, ремонтная база, где обслуживались вражеские дроны, здание оккупационной «полиции», а также значительное количество техники и запасов горючего противника.

Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга.

