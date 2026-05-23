Белорусов ждут погодные качели 23.05.2026, 17:33

Прогноз до конца мая.

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов поделился своим прогнозом, сказав о погоде в Беларуси на неделе с 25 по 31 мая 2026 года.

Если кратко, то май 2026 года финиширует определенным похолоданием, а также самыми настоящими погодными качелями, нестабильной погодой и скачками температур. Дмитрий Рябов, как сообщает провластный ОНТ, предупредил: с самого начала последней недели мая ожидается полярное вторжение.

В понедельник, 25 мая, править бал в Беларуси будет антициклон, который приведет к переменной облачности. Дожди маловероятны, а вот туман в утренние часы вполне может быть. Ночью от 9 до 14 тепла, днем – от 19 до 24 градусов выше нуля.

Во вторник, 26 мая, Беларусь встретит холодный атмосферный фронт, который принесет с собой неустойчивую и прохладную погоду. В большинстве районов республики днем ожидаются кратковременные дожди, грозы плюс порывистый ветер до 20 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут от 8 до 13 тепла. А вот днем – контрасты: по северо-востоку от 13 до 15, а по юго-западу до 20-25 тепла.

В середине недели, в среду, 27 мая, будет облачно с прояснениями, однако большая вероятность кратковременных грозовых дождей сохранится. Картину дополнит холодный порывистый северо-западный ветер. Ночью от 7 до 12 тепла. Днем жарко не будет совершенно точно: 10 – 17 выше нуля.

Что касается погоды в четверг, 28 мая, то предварительный прогноз Дмитрия Рябова такой: грозы и дожди, которые принесут с собой атмосферные фронты с северо-западных широт. Но солнце нет-нет да и проглянет из-за туч.

Утром не исключены туманы, ночью будет ощутимо прохладно: от 4 до 9 тепла. Днем тоже не по-майски: от 9 тепла по северу до 14 градусов по югу Беларуси.

Пятница, 29 мая. Дмитрий Рябов ориентирует: особых изменений в погоде не предвидится. Ожидаются кратковременные дожди, причем вплоть до сильных. День обещает быть пасмурным, от 9 до 17 тепла. Ночью – от 4 до 9 тепла, при этом вполне могут случиться и туманы.

Ну а что в выходные дни? Дмитрий Рябов не особо обнадеживает. В субботу, 30 мая, нужно быть готовыми к облачной с прояснениями погоде, кратковременным дождям, грозам. Относительно будних дней даже несколько похолодает: ночью – от 3 до 8 тепла. Днем – от 12 до 16 градусов.

В воскресенье, 31 мая, в последний день весны 2026 года, небесная канцелярия (по крайней мере в формате предварительного прогноза) подготовила для Беларуси переменную облачность плюс локальные небольшие короткие дожди. Ночью и утром – туман, видимость до полукилометра. Ночью от 4 до 8 тепла, днем же от 12 до 17 тепла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com