Президент Чехии призвал НАТО к более жестким шагам, чтобы утихомирить Россию
- 23.05.2026, 17:51
РФ понимает только язык силы.
Президент Чехии Петр Павел призвал Североатлантический альянс действовать жестко и продемонстрировать силу в ответ на постоянные провокации со стороны Москвы на восточном фланге. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод - «Униан») по итогам интервью с чешским лидером.
Как отметил бывший генерал и экс-глава военного комитета НАТО, Кремль научился балансировать на грани Статьи 5, стараясь не пересекать ее, но постоянно испытывая терпение союзников.
«Россия, к сожалению, не понимает добрых слов. Они в основном понимают язык силы, в идеале подкрепленный действием… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать либо беспилотный, либо пилотируемый летательный аппарат», – заявил Павел.
Москва регулярно устраивает провокации в воздухе и совершает опасные облеты над военными кораблями в Черном и Балтийском морях. Как рассказал политик, когда он лично спрашивал у российских военных руководителей о причинах таких действий, их ответ был краток: «потому что мы можем».
По его мнению, именно такое дерзкое поведение союзники сами позволили Кремлю.
Для противодействия агрессивному поведению чешский лидер предложил целый ряд вариантов. Среди радикальных мер – отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.
Отдельно Павел призвал США усилить давление. Он считает, что американские переговорщики Уиткофф и Кушнер должны действовать жестче и прямо связывать отмену ограничений с мирным урегулированием.
В то же время чешский лидер раскритиковал Европу за пассивность и постоянное ожидание сигналов из Вашингтона.
«Мы в основном ждем, что придет из Вашингтона. Если мы не предложим свои собственные решения, то будем выглядеть слабыми или дезориентированными», – заявил он.
По мнению Павела, хотя лучший момент для экономического удара по РФ из-за войны на Ближнем Востоке был упущен, Запад должен сделать «последнюю попытку» введения жестких санкций. Условия для Кремля должны быть четкими:
«Если вы хотите отменить санкции, чего они и добиваются; если вы хотите начать обсуждение вопросов европейской безопасности, о чем вы неоднократно заявляли, мы к этому готовы. Но условие ясно – прекращение огня и переговоры о мире в Украине».