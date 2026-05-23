Президент Чехии призвал НАТО к более жестким шагам, чтобы утихомирить Россию 23.05.2026, 17:51

Петр Павел

Фото: ERA

РФ понимает только язык силы.

Президент Чехии Петр Павел призвал Североатлантический альянс действовать жестко и продемонстрировать силу в ответ на постоянные провокации со стороны Москвы на восточном фланге. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод - «Униан») по итогам интервью с чешским лидером.

Как отметил бывший генерал и экс-глава военного комитета НАТО, Кремль научился балансировать на грани Статьи 5, стараясь не пересекать ее, но постоянно испытывая терпение союзников.

«Россия, к сожалению, не понимает добрых слов. Они в основном понимают язык силы, в идеале подкрепленный действием… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать либо беспилотный, либо пилотируемый летательный аппарат», – заявил Павел.

Москва регулярно устраивает провокации в воздухе и совершает опасные облеты над военными кораблями в Черном и Балтийском морях. Как рассказал политик, когда он лично спрашивал у российских военных руководителей о причинах таких действий, их ответ был краток: «потому что мы можем».

По его мнению, именно такое дерзкое поведение союзники сами позволили Кремлю.

Для противодействия агрессивному поведению чешский лидер предложил целый ряд вариантов. Среди радикальных мер – отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

Отдельно Павел призвал США усилить давление. Он считает, что американские переговорщики Уиткофф и Кушнер должны действовать жестче и прямо связывать отмену ограничений с мирным урегулированием.

В то же время чешский лидер раскритиковал Европу за пассивность и постоянное ожидание сигналов из Вашингтона.

«Мы в основном ждем, что придет из Вашингтона. Если мы не предложим свои собственные решения, то будем выглядеть слабыми или дезориентированными», – заявил он.

По мнению Павела, хотя лучший момент для экономического удара по РФ из-за войны на Ближнем Востоке был упущен, Запад должен сделать «последнюю попытку» введения жестких санкций. Условия для Кремля должны быть четкими:

«Если вы хотите отменить санкции, чего они и добиваются; если вы хотите начать обсуждение вопросов европейской безопасности, о чем вы неоднократно заявляли, мы к этому готовы. Но условие ясно – прекращение огня и переговоры о мире в Украине».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com