В Минске появились необычные светофоры
- 23.05.2026, 18:27
Пешеходов предупредили о новшестве.
В Минске начали тестировать светофоры нового поколения. Пока необычное оборудование появилось только в одном месте — на улице Туровского рядом со станцией метро Первый национальный торговый дом и недалеко от метро Восток.
О запуске пилотной зоны сообщили в столичной ГАИ. Здесь решили проверить, как новые технологии покажут себя в реальных городских условиях и насколько удобными они окажутся для пешеходов и водителей.
Главное отличие новых светофоров — их форма. Вместо привычных круглых секций установлены квадратные экраны с анимированными изображениями пешехода. Кроме стандартных сигналов устройства могут выводить текстовую информацию.
На переходе также появились современные кнопки вызова разрешающего сигнала для пешеходов. Они оснащены табло, а подходы к дороге дополнительно подсвечиваются специальными светильниками — это должно сделать переход более заметным в темное время суток и в плохую погоду.
Пилотный участок организовали возле одного из самых оживленных мест района, поэтому специалисты смогут быстро оценить эффективность новых решений и реакцию горожан.
В ГАИ попросили водителей и пешеходов учитывать изменения при выборе маршрута и быть внимательнее в районе тестовой зоны.