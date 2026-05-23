23 мая 2026, суббота, 19:48
В Минске появились необычные светофоры

  • 23.05.2026, 18:27
  • 1,362
Пешеходов предупредили о новшестве.

В Минске начали тестировать светофоры нового поколения. Пока необычное оборудование появилось только в одном месте — на улице Туровского рядом со станцией метро Первый национальный торговый дом и недалеко от метро Восток.

О запуске пилотной зоны сообщили в столичной ГАИ. Здесь решили проверить, как новые технологии покажут себя в реальных городских условиях и насколько удобными они окажутся для пешеходов и водителей.

Главное отличие новых светофоров — их форма. Вместо привычных круглых секций установлены квадратные экраны с анимированными изображениями пешехода. Кроме стандартных сигналов устройства могут выводить текстовую информацию.

На переходе также появились современные кнопки вызова разрешающего сигнала для пешеходов. Они оснащены табло, а подходы к дороге дополнительно подсвечиваются специальными светильниками — это должно сделать переход более заметным в темное время суток и в плохую погоду.

Пилотный участок организовали возле одного из самых оживленных мест района, поэтому специалисты смогут быстро оценить эффективность новых решений и реакцию горожан.

В ГАИ попросили водителей и пешеходов учитывать изменения при выборе маршрута и быть внимательнее в районе тестовой зоны.

