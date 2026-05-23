В Минске появились необычные светофоры 23.05.2026, 18:27

1,362

Пешеходов предупредили о новшестве.

В Минске начали тестировать светофоры нового поколения. Пока необычное оборудование появилось только в одном месте — на улице Туровского рядом со станцией метро Первый национальный торговый дом и недалеко от метро Восток.

О запуске пилотной зоны сообщили в столичной ГАИ. Здесь решили проверить, как новые технологии покажут себя в реальных городских условиях и насколько удобными они окажутся для пешеходов и водителей.

Главное отличие новых светофоров — их форма. Вместо привычных круглых секций установлены квадратные экраны с анимированными изображениями пешехода. Кроме стандартных сигналов устройства могут выводить текстовую информацию.

На переходе также появились современные кнопки вызова разрешающего сигнала для пешеходов. Они оснащены табло, а подходы к дороге дополнительно подсвечиваются специальными светильниками — это должно сделать переход более заметным в темное время суток и в плохую погоду.

Пилотный участок организовали возле одного из самых оживленных мест района, поэтому специалисты смогут быстро оценить эффективность новых решений и реакцию горожан.

В ГАИ попросили водителей и пешеходов учитывать изменения при выборе маршрута и быть внимательнее в районе тестовой зоны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com