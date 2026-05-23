Путин просчитался

Путин просчитался1
- 23.05.2026, 19:09
Си Цзиньпин бросает Россию с «Силой Сибири – 2».
Российский диктатор Путин, отправляясь с визитом в Пекин, рассчитывал достичь сделки по газопроводу «Сила Сибири – 2», но вернулся ни с чем.
Китайский лидер Си Цзиньпин по-прежнему отказывается одобрить проект, настаивая на более выгодных условиях для Поднебесной, пишет Foreign Policy.
Россия отчаянно нуждается в этом трубопроводе после того, как потеряла значительную часть европейского рынка. В Кремле надеялись, что энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, и растущие риски, связанные с СПГ, заставят Пекин смягчить свою позицию.
Однако Китай продолжает настаивать на снижении цен и выгодных условиях контрактов, зная, что у Москвы осталось меньше альтернатив.
Китайские власти помнят, что произошло после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Переговоры по проекту «Сила Сибири – 1» затянулись на годы, пока Путин наконец не согласился на сниженные цены и не оплатил большую часть трубопроводной инфраструктуры самостоятельно после того, как отношения с Западом рухнули.
В материале также отмечается, что дисбаланс между Москвой и Пекином приобретает структурный характер. Российское производство ракет и беспилотников в значительной степени зависит от китайского оборудования, электроники и компонентов двойного назначения.
Китайские фирмы также заменили значительную часть западных корпораций, покинувших Россию после 2022 года. Заводы, ранее принадлежавшие Volkswagen и другим иностранным компаниям, теперь собирают китайскую продукцию совместно с российскими партнерами.
Даже в самой России растет обеспокоенность по поводу превращения в младшего партнера Китая. Российские чиновники и бизнес-элита открыто предупреждают, что зависимость от Пекина ограничивает возможности для маневра в будущем.