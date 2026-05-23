Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны 23.05.2026, 18:52

США требуют от Ирана полного открытия Ормузкого пролива.

США и Израиль уже в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении войны. При этом окончательная сделка, предварительно, может быть достигнута в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

Что говорит американская сторона

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что есть вероятность того, что Иран согласится на сделку по прекращению войны уже сегодня или в ближайшие дни. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании.

- Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через пару дней у нас появится что сказать. Некоторый прогресс достигнут, определенная работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается, - сказал Рубио журналистам, добавив, что надеется на "хорошие новости".

Также он вновь повторил, что США требуют от Ирана полного открытия Ормузкого пролива, а также передачи Тегераном высокообогащенного урана.

- Президент США Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем, - добавил госсекретарь.

Что говорит иранская сторона и когда ожидать окончательной сделки

После завершения визита начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран, чтобы сократить разногласия между США и Ираном, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран находится на завершающем этапе разработки рамочного соглашения о прекращении войны.

- В течение разумного периода от 30 до 60 дней будут обсуждены детали этих пунктов, и в конечном итоге будет заключено окончательное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе завершения работы над этими меморандумами о взаимопонимании, - сказал он государственному телеканалу IRIB.

По его словам, в первую очередь стороны намеревались составить рамочное соглашение (меморандум о взаимопонимании) из 14 пунктов.

Исходя из слов чиновника, сейчас есть тенденция к сближению, однако это сближение не значит, что стороны достигнут взаимопонимания по важным вопросам. Тут речь идет о достижении соглашения, приемлемого для обеих сторон, на на основе ряда элементов.

Ядерный вопрос может отойти в сторону

Тем временем издание Al Hadath приводит еще одно заявление Эсмаила Багаи, согласно которому, ядерный вопрос не будет частью предложенного США соглашения. Он утверждает, что в первую очередь будет решен вопрос войны.

- На данном этапе мы не будем обсуждать детали ядерного вопроса. Мы решили уделить первостепенное внимание неотложному для нас вопросу: прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан-, - подчеркнул он.

По его словам, Иран хочет, чтобы ядерный вопрос и некоторые другие моменты обсуждались позже, в течение уже вышеуказанных 30-60 дней.

