Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным 23.05.2026, 18:30

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что присутствие Украины в Евросоюзе должно быть полноценным и полноправным.

По словам Зеленского, Украина продолжает активно вести дипломатическую работу с партнерами в ЕС, чтобы приблизить членство страны в блоке.

«Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль», - сказал украинский президент.

Он добавил, что без Украины не может быть полноценного европейского проекта и призвал открыть переговорные кластеры.

«Присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным - полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей», - резюмировал Владимир Зеленский.

