закрыть
23 мая 2026, суббота, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным

  • 23.05.2026, 18:30
Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что присутствие Украины в Евросоюзе должно быть полноценным и полноправным.

По словам Зеленского, Украина продолжает активно вести дипломатическую работу с партнерами в ЕС, чтобы приблизить членство страны в блоке.

«Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль», - сказал украинский президент.

Он добавил, что без Украины не может быть полноценного европейского проекта и призвал открыть переговорные кластеры.

«Присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным - полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей», - резюмировал Владимир Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин