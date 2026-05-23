закрыть
23 мая 2026, суббота, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенсация на чемпионате мира по хоккею: Латвия обыграла США

2
  • 23.05.2026, 18:20
  • 1,784
Сенсация на чемпионате мира по хоккею: Латвия обыграла США
Фото: EPA

Матч состоялся в Цюрихе.

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в Швейцарии, близится к завершению групповой этап. В подгруппе A сборная США в субботу неожиданно уступила сборной Латвии в матче, который состоялся в Цюрихе.

Счет в первом периоде открыл латвиец Харальдс Эгле. Во втором американцы отыгрались благодаря шайбе Мэттью Ткачака, однако в третьем пропустили еще трижды — отличились Денисс Смирновс и дважды Сандис Вилманис. При счете 2:3 сборная США сняла вратаря и выпустила шестого полевого игрока, но вместо спасения получила шайбу в пустые ворота — 2:4.

Что любопытно, еще в пятницу сборная Латвии потерпела сокрушительное поражение, уступив Финляндии со счетом 1:7.

Из группы A в плей-офф выходят Швейцария, Финляндия, Австрия и Латвия. Сборная США пока остается за пределами топ-4, однако у североамериканцев впереди еще два матча — против Венгрии и Австрии.

В группе B на данный момент в нокаут-раунд проходят Канада, Словакия, Чехия и Швеция.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин