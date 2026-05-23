Дроны подбили российский фрегат «Адмирал Эссен» 3 23.05.2026, 18:14

5,664

«Мадяр» раскрыл подробности.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») сообщил, что СБС нанесли новое поражение российскому фрегату «Адмирал Эссен».

Бровди иронично отметил в Telegram, что «Адмирал Эссен» «обречен когда-то затонуть».

По информации командующего, российский фрегат, а также корабль-ракетоносец проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда «Птиц СБС» на порт Новороссийск и нефтехранилище «Грушевая» — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти (1,2 млн тонн нефтепродуктов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com