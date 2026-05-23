закрыть
23 мая 2026, суббота, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны подбили российский фрегат «Адмирал Эссен»

3
  • 23.05.2026, 18:14
  • 5,664
Дроны подбили российский фрегат «Адмирал Эссен»

«Мадяр» раскрыл подробности.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») сообщил, что СБС нанесли новое поражение российскому фрегату «Адмирал Эссен».

Бровди иронично отметил в Telegram, что «Адмирал Эссен» «обречен когда-то затонуть».

По информации командующего, российский фрегат, а также корабль-ракетоносец проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда «Птиц СБС» на порт Новороссийск и нефтехранилище «Грушевая» — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти (1,2 млн тонн нефтепродуктов).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин