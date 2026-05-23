Дроны подбили российский фрегат «Адмирал Эссен»3
- 23.05.2026, 18:14
«Мадяр» раскрыл подробности.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») сообщил, что СБС нанесли новое поражение российскому фрегату «Адмирал Эссен».
Бровди иронично отметил в Telegram, что «Адмирал Эссен» «обречен когда-то затонуть».
По информации командующего, российский фрегат, а также корабль-ракетоносец проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда «Птиц СБС» на порт Новороссийск и нефтехранилище «Грушевая» — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти (1,2 млн тонн нефтепродуктов).