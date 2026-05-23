Германия переживает исторический бум получения гражданства 23.05.2026, 18:02

Особенно это заметно в Берлине.

Германия переживает исторический бум получения гражданства: ещё никогда с момента введения общегосударственной статистики в 2000 году столько людей не получали немецкий паспорт, как в 2025 году.

Как сообщает Bild со ссылкой на газету WELT, только в 14 федеральных землях как минимум 309 852 человека получили гражданство Германии. Это уже новый рекорд. В 2024 году предыдущий максимум составлял 291 955. При этом наряду с гражданами Сирии и Турции всё больше россиян также подают заявления на получение немецкого гражданства.

У этого бума несколько причин. Многие мигранты, прибывшие в 2015 и 2016 годах, теперь уже выполнили требования по необходимому сроку проживания. Кроме того, свою роль сыграла реформа закона о гражданстве, проведённая прежним правительством: с тех пор получить гражданство часто можно уже после пяти лет проживания вместо восьми, а двойное гражданство стало доступнее. Тем не менее, желающие стать гражданами Германии должны выполнять определённые условия, включая, как правило, способность самостоятельно обеспечивать себя финансово.

Особенно заметен этот тренд в Берлине: гражданство получили 39 034 человека — почти вдвое больше, чем годом ранее. В Бранденбурге немецкий паспорт получили 4695 человек, что на 25% больше. Во многих регионах главным государством происхождения остаётся Сирия.

Одновременно значительно растёт число граждан Турции и России. Только в Северном Рейне–Вестфалии гражданство получили 3841 россиянин — рост составил 67,4%.

Политолог Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы, видит разные причины происходящего: некоторые хотят политически дистанцироваться от России. Другие уже давно живут в Германии и воспользовались возможностью двойного гражданства — например, для более простых поездок к родственникам.

Многие города уже сейчас готовятся к новому росту числа заявлений: начиная с 2027 года украинцы могут начать массово подавать заявления на немецкое гражданство. К тому времени многие беженцы, прибывшие в 2022 году, достигнут необходимого пятилетнего срока проживания.

