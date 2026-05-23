Пентагон рассекретил видео, на котором истребитель сбивает нечто похожее на НЛО
- 23.05.2026, 17:56
Минобороны США рассекретило еще одну часть документов.
Министерство обороны США рассекретило еще одну часть ранее засекреченных документов о вероятных наблюдениях за НЛО, которая содержит примерно 160 файлов.
Среди них — новые видеозаписи известных наблюдений неидентифицированных аномальных явлений, передает ВВС (перевод - «Фокус»).
«Архивные материалы являются нераскрытыми делами, а это означает, что правительство не может сделать окончательный вывод о характере наблюдаемых явлений», — говорится в заявлении Пентагона, которое они сделали к рассекреченному пакету документов.
Эксперты отметили, что публикация не предоставляет «убедительных доказательств существования инопланетных технологий или внеземной жизни».
Среди файлов есть видео, снятое, вероятно, с борта американского истребителя. Он, судя по всему, ведет огонь по неизвестному объекту над территорией США. Указана дата съемки — 12 февраля 2023 года, а само событие произошло вблизи озера Гурон в Мичигане.
Еще один документ содержит показания пилота вертолета США, пишет Washington Times. Он рассказал, что в прошлом году его отправили выяснить информацию о «светящихся шарах» вблизи полигона. Когда вертолет приблизился к ним, шары поднялись на уровень вертолета, а затем разделились и улетели. Причем вертолет быстро прекратил преследование, поскольку скорость объекта была значительно выше.
