Стала известна рыночная стоимость дворца Радзивиллов, который россиянка купила за две базовые 23.05.2026, 17:46

Уникальный дворец хорошо сохранился.

На днях СМИ облетела новость, что дворец Радзивиллов в Гродненской области продали за две базовые, то есть за 90 рублей. Директор Дятловского государственного историко-краеведческого музея Вероника Павловская рассказала ТАСС, что дворец можно восстановить, так как он хорошо сохранился.

По словам Вероники Павловской, у дворца уникальная степень сохранности. Внешний облик и лепнина в хорошем состоянии. Но для его реконструкции новой владелице понадобятся серьезные вложения.

При этом рыночную стоимость объекта оценивают в 255 тыс. рублей, то есть более $90 тыс.

Дворец представляет собой двухэтажное кирпичное здание с подвалом и четырьмя холодными пристройками. По закону новый владелец обязан сохранить исторический облик здания. Как уточнила представитель музея, планы по реконструкции, которую, согласно условиям продажи, необходимо выполнить в течение пяти лет, якобы будут согласовывать с Министерством культуры. Также планируется организовать доступ для туристов.

С 2010 года здание было заброшено. Продать его пытались много раз. В 2022 году дворец покупал гражданин России за три базовые, но в итоге реконструкцию ему провести не удалось и объект вернулся в госсобственность.

