Самолет США провел разведку России из неожиданного для Кремля места 23.05.2026, 17:39

Дальность средств разведки ARTEMIS II – до 600 километров.

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II совершил разведывательный полет у черноморского побережья, в ходе которого наблюдал за территорией России, пишет dialog.ua.

Однако примечательным стал не сам факт этой миссии, поскольку такие полеты выполняются на регулярной основе, а то, что разведка велась из воздушного пространства Грузии – страны, где правительство проводит политику, характеризующуюся лояльным отношением к России.

Как отмечают наблюдатели, отслеживающие движение авиации, Bombardier ARTEMIS II взлетел с аэродрома «Михаил Когэлничану» в Румынии и сначала провел разведку над акваторией Черного моря по своей обычной траектории, а затем барражировал над территорией Грузии.

Дальность средств разведки ARTEMIS II – до 600 км, то есть он мог наблюдать РЛС и средства связи на территории РФ вплоть до Астрахани и Элисты, весь Ставропольский край, а также почти всю акваторию Каспийского моря.

Кроме того, борт мог наблюдать за северной частью Ирана, вплоть до городов Мехабад и Решт.

«Высокотехнологичный самолет армии США ARTEMIS II выполняет необычную разведывательно-наблюдательную миссию Грузией», – пишут наблюдатели.

Они отмечают, до этого не видели, чтобы такие самолеты заходили так далеко на восток от своих привычных миссий над Черным морем.

