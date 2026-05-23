Во сколько сейчас обойдется участок под Минском?
- 23.05.2026, 19:04
Итоги земельного аукциона.
Вчера под Минском прошел очередной аукцион по продаже земельных участков для строительства жилых домов. В этот раз всем желающим предложили наделы в деревнях недалеко от московской трассы и Кургана Славы, пишет Realt.
На аукцион были выставлены 2 лота в деревнях, относящихся к Озерицко-Слободскому сельсовету Смолевичского района. В том числе на торги попал надел в той самой деревне Сосновой, где в апреле продали самый дорогой дом в стране.
Лот № — участок с кадастровым номером 6248 301 0101 007 05 расположен в деревне Сосновая, на улице Придорожной, 35. Населенный пункт находится недалеко от Кургана Славы примерно в 15 км от МКАД в московском направлении. Площадь земельного надела насчитывает 11,9 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества, газа и воды. Начальная цена на лот составила 80 тысяч рублей. На участок подали 5 заявок. Земельный надел реализовали за 128,8 тысячи рублей, или 47 тысяч долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Кстати, в прошлом месяце участок в деревне Сосновая на улице Придорожной, 37 при стартовой цене в 90 00 рублей продали за 179 00 рублей, или 62 56 долларов.
Лот № — участок с кадастровым номером 6248 300 8601 001 16 расположен в деревне Рудомейка, на улице Центральной, 1А. Поселок находится в 25 километрах от кольцевой. Земельный надел насчитывает 18,5 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества и газа. Лот был оценен в 45 тысяч рублей. Участок пожелали купить сразу 11 человек. Земельный надел продали за 170,5 тысячи рублей, или 62,4 тысячи долларов.
Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 километрах от Минска в московском направлении и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.