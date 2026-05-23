Во сколько сейчас обойдется участок под Минском? 23.05.2026, 19:04

Итоги земельного аукциона.

Вчера под Минском прошел очередной аукцион по продаже земельных участков для строительства жилых домов. В этот раз всем желающим предложили наделы в деревнях недалеко от московской трассы и Кургана Славы, пишет Realt.

На аукцион были выставлены 2 лота в деревнях, относящихся к Озерицко-Слободскому сельсовету Смолевичского района. В том числе на торги попал надел в той самой деревне Сосновой, где в апреле продали самый дорогой дом в стране.

Лот № — участок с кадастровым номером 6248 301 0101 007 05 расположен в деревне Сосновая, на улице Придорожной, 35. Населенный пункт находится недалеко от Кургана Славы примерно в 15 км от МКАД в московском направлении. Площадь земельного надела насчитывает 11,9 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества, газа и воды. Начальная цена на лот составила 80 тысяч рублей. На участок подали 5 заявок. Земельный надел реализовали за 128,8 тысячи рублей, или 47 тысяч долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Кстати, в прошлом месяце участок в деревне Сосновая на улице Придорожной, 37 при стартовой цене в 90 00 рублей продали за 179 00 рублей, или 62 56 долларов.

Лот № — участок с кадастровым номером 6248 300 8601 001 16 расположен в деревне Рудомейка, на улице Центральной, 1А. Поселок находится в 25 километрах от кольцевой. Земельный надел насчитывает 18,5 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества и газа. Лот был оценен в 45 тысяч рублей. Участок пожелали купить сразу 11 человек. Земельный надел продали за 170,5 тысячи рублей, или 62,4 тысячи долларов.

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 километрах от Минска в московском направлении и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com