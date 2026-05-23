Зеленский: Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет 23.05.2026, 19:14

Фото: Getty Images

Киев будет решительно отвечать на каждый удар.

Украина максимально готовит противовоздушную оборону к возможному массированному обстрелу с применением беспилотников и ракет различных типов.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам доклада разведки. Он назвал подобные действия России «безумием».

Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает противовоздушную оборону, насколько это сейчас возможно, на фоне угрозы российских атак, о чем предупредила разведка. Он подчеркнул, что Киев будет решительно отвечать на каждый удар.

Президент Украины призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Он подчеркнул, что войну необходимо завершить ради мира, а не продолжать ее ради «больных амбиций»Владимира Путина.

- Будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну надо завершать, – написал он.

Также Владимир Зеленский со ссылкой на разведывательные данные отметил, что россияне готовятся атаковать Украину, в частности с помощью «Орешника». Впрочем, украинская сторона пока проверяет точно соответствующую информацию.

По его словам, противник прежде всего снова может целиться на Киев, для этого российские военные, в частности, могут использовать вооружение средней дальности. Но по состоянию на сейчас более дополнительных подробностей нет.

