Что изменится для белорусов с 1 июня? 23.05.2026, 19:22

Вырастут в том числе платежи за ЖКХ.

С 1 июня 2026 года в Беларуси вступает в силу ряд значимых изменений. Например, стартует второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

А Национальный банк вводит в обращение новую купюру в 200 рублей и снижает ставку рефинансирования до 9,25% годовых.

У девятиклассников начинаются выпускные экзамены, а Беларусбанк ужесточает правила обслуживания карт.

ЖКУ

С 1 июня 2026 года в Беларуси начнется второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Изменятся тарифы на горячую воду и отопление.

Также изменится стоимость электроэнергии для нужд отопления. Тарифы на теплоэнергию с первого летнего месяца вырастут на 7,3% – 29,2224 бел. руб. за 1 Гкал. В среднем платеж станет больше на 3,12 бел. руб., 2,6 бел. руб. из которых придется на отопление, а 0,53 бел. руб. – на горячее водоснабжение.

Еще с июня повысится тариф на электроэнергию. Стоимость вырастет тоже на 7,3% – до 0,0487 бел. руб. за 1 кВт/ч. За 1000 кВт/ч в мае нужно было заплатить 45,4 бел. руб., а в июне за аналогичный объем потребления оплата увеличится до 48,7 бел. руб.

Налог

1 июня – срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за 2025 год.

Сделать это можно через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП в инфокиосках либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами.

Новая купюра

Нацбанк с 1 июня текущего года вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Роман Головченко.

Уже известно, что выпуск этой купюры связан с плановой актуализацией дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года и с заменой ветхих и поврежденных денег.

Новую банкноту, как отметили в Нацбанке, покажут позже, но в дизайне, как уточняется, есть изменения.

Ставка рефинансирования

Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования до 9,25% годовых с 1 июня. Руководство финансовой организации утвердило уменьшение ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов.

С начала июня 2026 года, по словам Романа Головченко, эти показатели зафиксируются на отметках 9,25% и 10,75% годовых соответственно.

Экзамены для девятиклассников и летние каникулы

В нашей стране в период с 1 по 10 июня состоятся выпускные экзамены для учащихся девятых классов.

Как уточняется, письменные выпускные экзамены состоятся в следующие даты: 1 июня, 3 июня и 8 июня.

В июне большинство школьников отправятся на летние каникулы и будут отдыхать все лето.

Выпускные

После выпускных экзаменов состоятся последнее завершающее мероприятие школьной жизни – выпускные вечера. В этом году для 11 классов они пройдут 12 июня.

В Минске они будут в новом формате. На четырех точках города состоятся большие праздники, которые соберут выпускников районов.

Это Чижовка-Арена, Дворец спорта, Футбольный манеж и культурно-спортивный центр Белорусского государственного Университета культуры и искусств.

Беларусбанк

В Беларусбанке с начала лета вступают в силу изменения в правилах обслуживания банковских карт. Изменения направлены на снижение рисков мошенничества и повышение безопасности операций.

Каждый клиент с 1 июня вправе оформить лишь одну карточку каждого типа – включая банковские карты, карты сети «Магнит» и карты рассрочки «Магнит», а также клубные карты.

В банке уточнили, что правило действует независимо от формы выпуска карты (пластиковой или виртуальной) и валюты счета. Выпустить такую же карту повторно можно будет не ранее, чем за три месяца до окончания срока ее действия.

Клиенты сохраняют возможность оформлять по одной карте каждой позиции из линейки продуктов «Белкарт», а также карты платежных систем Mastercard и Visa. Не допускается оформление двух и более идентичных карт.

Кроме того, с 15 июня Беларусбанк вводит ограничения на операции, совершенные за один месяц.

Для дебетовых карточек физлиц: общая сумма переводов на карточки иностранных банков и оплат, в том числе в интернете, за пределами Беларуси – до 89 000 рублей; для корпоративных карточек: общая сумма оплат за пределами Беларуси, в том числе в интернете, – до 899 000 рублей.

Как отметили в финансовой организации, отмена лимита возможна только для корпоративных карточек.

