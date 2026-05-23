ВСУ срывают планы россиян на Запорожском направлении 23.05.2026, 19:55

Тактика украинских героев приносит значительные результаты на фронте.

Несмотря на громкие заявления Кремля, ситуация на фронте складывается для российской армии не лучшим образом. Благодаря тактике активной обороны и эффективным контратакам Сил обороны Украины удалось не только вернуть ряд важных тактических позиций, но и сорвать планы врага по артиллерийскому давлению на Запорожье.

Зачистка Степногорска и успешные действия в районе Приморского вынудили оккупантов отступать и перебрасывать силы на другие направления. Об этом сегодня, 23 мая, в эфире телеканала FREEДOM рассказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

- Дела на фронте у россиян складываются не лучшим образом на сегодняшний день, несмотря на заявления Кремля. Россияне терпят поражение, в частности, на некоторых локациях Запорожского фронта. Мы не можем пока говорить, что Украина проводит контрнаступательные или наступательные действия, однако активная оборона, которую демонстрируют Силы обороны Украины, приносит свои результаты.

В частности, я вспоминаю Запорожский фронт, потому что, например, наши бойцы выбили врага из Степногорска (Запорожская область), зачистили его. И сегодня те высоты, на которые враг планировал выйти, чтобы оказывать давление артиллерийским огнем непосредственно на областной центр Запорожье, [недоступны]. Также мы говорим о локации Приморское, которая находится возле Степногорска. Там контратакующие действия ВСУ — главный инструмент, который позволяет нам и бить врага, и освобождать наши территории, — отметил он.

В районе Приморского также фиксируются активные действия со стороны Сил обороны Украины, которые привели к поражению российских войск. Ситуация для оккупантов на этом участке складывается крайне неудачно, из-за чего они вынуждены снимать отсюда отдельные подразделения и перебрасывать их на Гуляйпольское направление фронта.

- Есть локации, на которых нам удалось вернуть свои тактические позиции, соответственно, они не дают возможности россиянам максимально создать условия, например, для продолжения более активного наступления на Донецком фронте, на Запорожском фронте. Такие контратакующие действия наблюдаются и в Сумской области. Если говорим о Южно-Слобожанском направлении, соответственно, мы видим, что активная оборона, которую демонстрируют ВСУ, — это действенный инструмент, — рассказал Сергей Братчук.

Также эксперт акцентировал внимание на том, что не стоит забывать и о малом воздухе — средствах тактической авиации и беспилотниках.

- Наши дроны плюс наши middle-strike. Посмотрите, как активно работаем сегодня по временно оккупированным территориям, если говорить о Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. И, конечно, это то, что непосредственно влияет на ход боевых действий и позволяет Украине освобождать территорию. Наверное, впервые, после 2023 года сложилась ситуация, когда Украина освободила больше территорий по площади, нежели россияне смогли захватить, — резюмировал Сергей Братчук.

