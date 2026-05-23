Что ждет Россию в ближайшее время 2 23.05.2026, 20:13

3,104

Анализ военно-политического эксперта.

Украинский военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев напомнил о тяжелом состоянии российской экономики, которое усугубляют «украинские санкции».

«У нас с вами, уважаемые телезрители, давно должна была появиться убежденность в том, что «украинские санкции Буданова-Малюка» самые эффективные. Давайте проиллюстрируем это цифрами для понимания: те пять самых больших НПЗ, которые частично прекратили производственную деятельность — это 80 млн тонн переработки нефти. Представляете, уважаемые телезрители, сколько денег они уже недосчитались? У россиян уже на 30% проблемы с топливом», - рассказал Снегирев в интервью для телеканала «Прямий» на YouTube.

Военно-политический эксперт привел аргументы в пользу того, что российская экономика «трещит по швам»:

«Главное в цифрах: за апрель потери россиян вследствие ударов по НПЗ по оценкам ГУР МО — 7 млрд американских долларов за месяц. В мае количество атак по территории Российской Федерации увеличилось на 40%. Можем говорить о том, что убытки за мая составят около 10 миллиардов. Что это значит в цифрах для российского бюджета? По данным российских экономистов, «дырка» в бюджете с января по май — 6 трлн. Российских рублей и на фоне этой катастрофической «дыры» расходная часть российского бюджета увеличена на 16%».

«Набиуллина выходит и на полном серьезе говорит о том, что фактически единственным «донором» российской экономики будут внутренние сбережения россиян. Залезут в карман к рядовым россиянам и заберут последнее, чтобы иметь возможность продолжать активную фазу военных действий в Украине. Это для понимания россиян, что вас ждет», - подытожил Снегирев.

