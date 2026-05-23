Эксперт: Люди, которым за 30, никогда не станут носителями ИИ 23.05.2026, 20:29

Как возраст влияет на восприятие искусственного интеллекта.

Люди старше 30 лет находятся в «невыгодном положении», когда речь идет об использовании искусственного интеллекта. Об этом заявила Кейтлин Калиновски, бывшая руководительница отдела робототехники OpenAI.

Она отметила, что единственными настоящими носителями искусственного интеллекта сейчас являются те, кому чуть за 20. Ведь эти люди выросли, решая проблемы с использованием искусственного интеллекта с нуля.

- Они используют искусственный интеллект настолько естественно, что он как будто встроен в их инженерный процесс. Они подходят к решению своих проблем совсем по-другому, потому что используют искусственный интеллект с нуля для всего, и на самом деле они гораздо быстрее. Очень трудно найти кого-то, кому за 30, кто может быть действительно полностью носителем искусственного интеллекта, – сказала Калиновски.

Она отмечает взаимодействие молодых инженеров с самой технологией искусственного интеллекта. И этот сдвиг уже влияет на то, как работают другие компании. В частности, Meta побуждает сотрудников становиться более адаптивными к искусственному интеллекту, внедряя такие инструменты в повседневные рабочие процессы.

В то же время она прокомментировала и растущую обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может уничтожить ряд вакансий для начинающих. Она отметила, что искусственный интеллект может изменить подход компаний к найму низкоквалифицированных работников, но вряд ли они полностью уберут такие вакансии.

«Я так не думаю», – сказала она, имея в виду опасения, что молодые работники могут оказаться невостребованными из-за искусственного интеллекта. «Я думаю, что они нам нужны».

Она также сравнила современное поколение, которое пользуется искусственным интеллектом, с «ранними интернет-аборигенами», выросшими рядом с интернетом и смартфонами. И это дало им интуитивное преимущество, которого не хватало старшим работникам.

«Мы должны признать, что мы не являемся носителями этих новых технологий», – сказала она о старших инженерах и технических работниках, которые адаптируются к искусственному интеллекту позже в жизни.

