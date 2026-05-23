Топ-5 разножанровых фильмов, которые стоит посмотреть 23.05.2026, 21:20

Все они вышли в 2026-ом году.

Даже самые ярые фанаты кино не всегда могут с легкостью выбрать фильм. Часто это может стать настоящим вызовом.

Особенно учитывая тот факт, что в киномире появляется все больше и больше новинок. Поэтому «24 Канал» рассказывает о фильмах, которые вышли в 2026 году и заслуживают просмотра.

«28 лет спустя: Храм костей»

Премьера фильма состоялась в январе 2026 года. Это постапокалиптический фильм ужасов режиссера Нии ДаКосты. Сценарий написал Алекс Гарленд.

Сюжет разворачивается вокруг доктора Келсона, который вступает в опасный союз, что может поставить под угрозу будущее человечества.

В этом мире человеческая жестокость оказывается страшнее любых внешних угроз. Съемки фильма проходили в 2024 году. Это четвертая часть франшизы "28 дней спустя".

В главных ролях: Рэйф Файнз, Джек О'Коннелл, Алфи Уильямс и Эрин Мэй Келлиман.

«Проект «Аве Мария»

Еще одна яркая премьера 2026 года – американский научно-фантастический фильм "Проект "Аве Мария"". Лента основана на одноименном романе Энди Уэйра. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Сандра Гюллер.

Сюжет разворачивается вокруг школьного учителя по имени Райланд Грейс. Он оказывается на космическом корабле, не помня ничего – ни о себе, ни о своей миссии. Со временем к нему возвращается память, а вместе с ней – и ряд сложных испытаний.

«Арендованная семья»

Еще одна новинка 2026 года, на которую стоит обратить внимание настоящим ценителям кино, – фильм "Арендованная семья".

Трагикомедия с элементами жизненной драмы поднимает тему одиночества в большом городе. По сюжету американский актер, который живет в Токио, начинает работать в японской компании, предоставляющей услуги аренды семей. Он выполняет роль "подставного" члена семьи в жизни других людей и неожиданно находит настоящее счастье в этой искусственно созданной семье.

«Любит не любит»

Героиня невероятной Зендеи, Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books. А персонаж Роберта Паттинсона, Чарли Томпсон, – директор вымышленного Кембриджского художественного музея. Влюбленных объединяет не только романтическое чувство, а и любовь к книгам и искусству.

По сюжету, пара готовится к свадьбе, однако праздничные планы меняются после вечеринки с друзьями, где раскрывается тайна, которую героиня Зендеи не спешит объяснять.

Герои Паттинсона и Зендеи кажутся счастливо обрученной парой, однако этот неожиданный поворот событий погружает свадебную неделю в хаос и испытывает их отношения.

«Ну, мам!»

Если же вы хотите посмотреть украинскую новинку, обратите внимание на фильм «Ну, мам!». Это полнометражная семейная комедия. Сюжет ленты разворачивается вокруг самого важного человека в жизни каждого – мамы.

Это теплая история об отношениях между мамой и ребенком, которая еще раз напомнит, как важно позвонить родному человеку и сказать, как сильно вы его любите.

