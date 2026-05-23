«Где еще в Европе есть 110 бригад?»
- 23.05.2026, 20:36
- 1,414
Швеция поддержала вступление Украины в НАТО.
Швеция полностью поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз в будущем. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC в Праге, пишет Politico.
По словам Йонсона, любая европейская страна имеет право присоединиться к альянсу, если она соответствует его требованиям. Министр напомнил о политике «открытых дверей» и подчеркнул, что ни одно государство не должно иметь права блокировать вступление других стран.
Шведский министр видит в Украине крайне ценный актив для европейской безопасности в будущем. Главные аргументы — это колоссальный опыт, который получают украинские военные, и быстрое развитие их собственного производства оружия. За время полномасштабной войны Киев упростил правила для оборонного бизнеса и открыл рынок для конкуренции, что позволило нарастить выпуск техники с невероятной скоростью.
«Где еще в Европе можно найти 110 бригад? Где еще есть такая система инноваций, которую показала Украина? Где еще мы сможем найти такие промышленные мощности?» — риторически спросил Йонсон.
При этом глава шведского Минобороны признал, что внутри самого альянса пока нет единства. Вопрос о будущем Украины остается одним из самых острых: часть союзников поддерживает Киев, а другие боятся, что слишком быстрое вступление спровоцирует Россию или втянет НАТО в прямой конфликт.
«Я понимаю, что есть союзники, которые против. Но если вы спрашиваете о нашей позиции, то она именно такая», — резюмировал политик.