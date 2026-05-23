«Где еще в Европе есть 110 бригад?» 23.05.2026, 20:36

1,414

Швеция поддержала вступление Украины в НАТО.

Швеция полностью поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз в будущем. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC в Праге, пишет Politico.

По словам Йонсона, любая европейская страна имеет право присоединиться к альянсу, если она соответствует его требованиям. Министр напомнил о политике «открытых дверей» и подчеркнул, что ни одно государство не должно иметь права блокировать вступление других стран.

Шведский министр видит в Украине крайне ценный актив для европейской безопасности в будущем. Главные аргументы — это колоссальный опыт, который получают украинские военные, и быстрое развитие их собственного производства оружия. За время полномасштабной войны Киев упростил правила для оборонного бизнеса и открыл рынок для конкуренции, что позволило нарастить выпуск техники с невероятной скоростью.

«Где еще в Европе можно найти 110 бригад? Где еще есть такая система инноваций, которую показала Украина? Где еще мы сможем найти такие промышленные мощности?» — риторически спросил Йонсон.

При этом глава шведского Минобороны признал, что внутри самого альянса пока нет единства. Вопрос о будущем Украины остается одним из самых острых: часть союзников поддерживает Киев, а другие боятся, что слишком быстрое вступление спровоцирует Россию или втянет НАТО в прямой конфликт.

«Я понимаю, что есть союзники, которые против. Но если вы спрашиваете о нашей позиции, то она именно такая», — резюмировал политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com